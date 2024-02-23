Перед такими млинцями не встоїть ніхто. Ваші рідні самі прийдуть на кухню, відчувши прекрасний аромат.
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Рецепт оладок з маком
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Вичавіть сік лимона. Відміряйте 2 столові ложки і влийте в склянку молока. Відставте на кілька хвилин.
- Тим часом у миску висипте борошно, додайте розпушувач, сіль, цукор і мак. Все змішайте.
- Додайте решту лимонного соку, яйце і 30 грамів розтопленого охолодженого масла.
- Вилийте вологі інгредієнти в сухі та перемішайте до однорідності. Маса повинна вийти досить густою і нагадувати крем.
- На сковороді розігрійте олію.
- Ложкою виймайте частини тіста, формуючи досить товсті млинці. Обсмажте їх до золотистого кольору з двох сторін.
- Перед подачею смажені млинці можна посипати цукровою пудрою або прикрасити свіжими фруктами.