Приготовьте такое блюдо на завтрак и вы 100% вспомните вкус детства. По желанию к блюду можно добавлять нарезанные колбаски или сосиски, всевозможные овощи, или готовить соло.

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В этом рецепте есть один нюанс, обязательно соблюдайте технологию приготовления блюда – не следует сильно взбалтывать яйца, чтобы они не опустились после запекания.

Рецепт яичного омлета

Время: 45 минут

45 минут Порции: 2 – 3

Ингредиенты:

– 6 сырых куриных яиц (комнатной температуры);

– 300 миллилитров молока (комнатной температуры);

– соль;

– сливочное масло для смазывания формы.

Приготовление:️

Приготовить можно практически на любое количество яиц. Есть только одно золотое правило: на 1 яйцо – 50 миллилитров молока. Желательно, чтобы молоко и яйца были комнатной температурой.

Добавляем в яйца теплое молоко, соль и взбалтываем венчиком. Надо только взболтать, не сбивать.

Жаростривкую форму для запекания смазываем сливочным маслом.

Выливаем будущий омлет в форму.

Запекаем в предварительно разогретой духовке при 180 градусах 40 – 45 минут.

Приятного тебе аппетита!