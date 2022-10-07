Приготовьте такое блюдо на завтрак и вы 100% вспомните вкус детства. По желанию к блюду можно добавлять нарезанные колбаски или сосиски, всевозможные овощи, или готовить соло.

Читайте также Рецепт куриных голеней в беконе, идеально подходящих для застолья с семьей или друзьями

В этом рецепте есть один нюанс, обязательно соблюдайте технологию приготовления блюда – не следует сильно взбалтывать яйца, чтобы они не опустились после запекания.

Рецепт яичного омлета

  • Время: 45 минут
  • Порции: 2 – 3

Приготовление:️

  • Приготовить можно практически на любое количество яиц. Есть только одно золотое правило: на 1 яйцо – 50 миллилитров молока. Желательно, чтобы молоко и яйца были комнатной температурой.
  • Добавляем в яйца теплое молоко, соль и взбалтываем венчиком. Надо только взболтать, не сбивать.
  • Жаростривкую форму для запекания смазываем сливочным маслом.
  • Выливаем будущий омлет в форму.
  • Запекаем в предварительно разогретой духовке при 180 градусах 40 – 45 минут.

Приятного тебе аппетита!