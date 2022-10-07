Омлет, как в детском саду: рецепт за считанные минуты в духовке
7 октября 2022 , 13:52Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Какое блюдо вы каждый раз ели в саду, словно впервые? Наверное, как и у нас, это был яичный омлет. Такой рыхлый, нежный и невероятно вкусный!
Приготовьте такое блюдо на завтрак и вы 100% вспомните вкус детства. По желанию к блюду можно добавлять нарезанные колбаски или сосиски, всевозможные овощи, или готовить соло.
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В этом рецепте есть один нюанс, обязательно соблюдайте технологию приготовления блюда – не следует сильно взбалтывать яйца, чтобы они не опустились после запекания.
Рецепт яичного омлета
- Время: 45 минут
- Порции: 2 – 3
– 6 сырых куриных яиц (комнатной температуры);
– 300 миллилитров молока (комнатной температуры);
– соль;
– сливочное масло для смазывания формы.
Приготовление:️
- Приготовить можно практически на любое количество яиц. Есть только одно золотое правило: на 1 яйцо – 50 миллилитров молока. Желательно, чтобы молоко и яйца были комнатной температурой.
- Добавляем в яйца теплое молоко, соль и взбалтываем венчиком. Надо только взболтать, не сбивать.
- Жаростривкую форму для запекания смазываем сливочным маслом.
- Выливаем будущий омлет в форму.
- Запекаем в предварительно разогретой духовке при 180 градусах 40 – 45 минут.
Приятного тебе аппетита!