Закуски – это особый вид кулинарного искусства. Они должны поражать не только вкусом и видом, но оригинальностью.

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Яйцо в сливочном заливном точно удивит ваших гостей и заставит просить о рецепте.

Рецепт сливочного заливного с яйцом

Время: 2,5 часа
Порций: 5

Приготовление:

  1. Овощи залейте 150 миллилитрами воды и варите до мягкости.
  2. В оставшемся бульоне растворите желатин.
  3. Остудите, добавьте майонез и сливки. Приправьте солью и перцем.
  4. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите.
  5. Ветчину нарежьте кубиками.
  6. Соедините овощи с ветчиной и сливочным соусом.
  7. Вылейте часть массы на дно формы, разложите яйца посередине. Снова залейте частью сливочной массы с овощами и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!