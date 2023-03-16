Закуски – это особый вид кулинарного искусства. Они должны поражать не только вкусом и видом, но оригинальностью.
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Яйцо в сливочном заливном точно удивит ваших гостей и заставит просить о рецепте.
Рецепт сливочного заливного с яйцом
Время: 2,5 часа
Порций: 5
Приготовление:
- Овощи залейте 150 миллилитрами воды и варите до мягкости.
- В оставшемся бульоне растворите желатин.
- Остудите, добавьте майонез и сливки. Приправьте солью и перцем.
- Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите.
- Ветчину нарежьте кубиками.
- Соедините овощи с ветчиной и сливочным соусом.
- Вылейте часть массы на дно формы, разложите яйца посередине. Снова залейте частью сливочной массы с овощами и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!