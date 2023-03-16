Закуски – це особливий вид кулінарного мистецтва. Вони повинні вражати не лише смаком та виглядом, а й оригінальністю.

Цікаво Український бренд яловичини Skott Smeat презентували на найвпливовішій виставці світу

Яйце у вершковому заливному точно здивує ваших гостей та змусить просити про рецепт.

Рецепт вершкового заливного з яйцем

Час: 2,5 години
Порцій: 5

Приготування:

  1. Овочі залийте 150 мілілітрами води та варіть до м’якості.
  2. У бульйоні, що залишився, розчиніть желатин.
  3. Остудіть, додайте майонез і вершки. Приправте сіллю і перцем.
  4. Яйця зваріть на круто, остудіть та очистіть.
  5. Шинку наріжте кубиками.
  6. З’єднайте овочі з шинкою і вершковим соусом.
  7. Вилийте частину маси на дно форми, розкладіть яйця посередині. Знову залийте частиною вершкової маси з овочами і залиште до повного вистигання.

Смачного!