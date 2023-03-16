Закуски – це особливий вид кулінарного мистецтва. Вони повинні вражати не лише смаком та виглядом, а й оригінальністю.

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Яйце у вершковому заливному точно здивує ваших гостей та змусить просити про рецепт.

Рецепт вершкового заливного з яйцем

Час: 2,5 години

Порцій: 5

Інгредієнти:

– 200 грамів суміші заморожених овочів: горошок, кукурудза, морква;

– 100 грамів шинки;

– 5 яєць;

– 2 столові ложки майонезу;

– 5 чайних ложок желатину;

– 30 мілілітрів вершків 30%;

– сіль та перець до смаку;

– 150 мілілітрів води.

Приготування:

Овочі залийте 150 мілілітрами води та варіть до м’якості. У бульйоні, що залишився, розчиніть желатин. Остудіть, додайте майонез і вершки. Приправте сіллю і перцем. Яйця зваріть на круто, остудіть та очистіть. Шинку наріжте кубиками. З’єднайте овочі з шинкою і вершковим соусом. Вилийте частину маси на дно форми, розкладіть яйця посередині. Знову залийте частиною вершкової маси з овочами і залиште до повного вистигання.

Смачного!