Закуски – це особливий вид кулінарного мистецтва. Вони повинні вражати не лише смаком та виглядом, а й оригінальністю.
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Яйце у вершковому заливному точно здивує ваших гостей та змусить просити про рецепт.
Рецепт вершкового заливного з яйцем
Час: 2,5 години
Порцій: 5
Приготування:
- Овочі залийте 150 мілілітрами води та варіть до м’якості.
- У бульйоні, що залишився, розчиніть желатин.
- Остудіть, додайте майонез і вершки. Приправте сіллю і перцем.
- Яйця зваріть на круто, остудіть та очистіть.
- Шинку наріжте кубиками.
- З’єднайте овочі з шинкою і вершковим соусом.
- Вилийте частину маси на дно форми, розкладіть яйця посередині. Знову залийте частиною вершкової маси з овочами і залиште до повного вистигання.
Смачного!