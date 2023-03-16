Вы такого еще не пробовали: закуска с яйцом в сливочном желе

16 марта 2023, 11:45
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Источник:

przyslij przepis

Оригинальные закуски должны быть в арсенале каждой хозяйки. Яйцо в сливочном желе – это то, что точно поразит ваших гостей.

Закуски – это особый вид кулинарного искусства. Они должны поражать не только вкусом и видом, но оригинальностью.

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Яйцо в сливочном заливном точно удивит ваших гостей и заставит просить о рецепте.

Рецепт сливочного заливного с яйцом

Время: 2,5 часа
Порций: 5

Ингредиенты:
200 грамм смеси замороженных овощей:
– горошек, кукуруза, морковь;
– 100 грамм ветчины;
– 5 яиц;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 5 чайных ложек желатина;
– 30 миллилитров сливок 30%;
– соль и перец по вкусу;
– 150 миллилитров воды.

Приготовление:

  1. Овощи залейте 150 миллилитрами воды и варите до мягкости.
  2. В оставшемся бульоне растворите желатин.
  3. Остудите, добавьте майонез и сливки. Приправьте солью и перцем.
  4. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите.
  5. Ветчину нарежьте кубиками.
  6. Соедините овощи с ветчиной и сливочным соусом.
  7. Вылейте часть массы на дно формы, разложите яйца посередине. Снова залейте частью сливочной массы с овощами и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська