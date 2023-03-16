Вы такого еще не пробовали: закуска с яйцом в сливочном желе
16 марта 2023, 11:45Читати новину українською
Источник:przyslij przepis
Оригинальные закуски должны быть в арсенале каждой хозяйки. Яйцо в сливочном желе – это то, что точно поразит ваших гостей.
Закуски – это особый вид кулинарного искусства. Они должны поражать не только вкусом и видом, но оригинальностью.
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Яйцо в сливочном заливном точно удивит ваших гостей и заставит просить о рецепте.
Рецепт сливочного заливного с яйцом
Время: 2,5 часа
Порций: 5
Ингредиенты:
– 200 грамм смеси замороженных овощей:
– горошек, кукуруза, морковь;
– 100 грамм ветчины;
– 5 яиц;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 5 чайных ложек желатина;
– 30 миллилитров сливок 30%;
– соль и перец по вкусу;
– 150 миллилитров воды.
Приготовление:
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Овощи залейте 150 миллилитрами воды и варите до мягкости.
- В оставшемся бульоне растворите желатин.
- Остудите, добавьте майонез и сливки. Приправьте солью и перцем.
- Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите.
- Ветчину нарежьте кубиками.
- Соедините овощи с ветчиной и сливочным соусом.
- Вылейте часть массы на дно формы, разложите яйца посередине. Снова залейте частью сливочной массы с овощами и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!