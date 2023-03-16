Вы такого еще не пробовали: закуска с яйцом в сливочном желе

Оригинальные закуски должны быть в арсенале каждой хозяйки. Яйцо в сливочном желе – это то, что точно поразит ваших гостей.

Закуски – это особый вид кулинарного искусства. Они должны поражать не только вкусом и видом, но оригинальностью.

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Яйцо в сливочном заливном точно удивит ваших гостей и заставит просить о рецепте.

Рецепт сливочного заливного с яйцом

Время: 2,5 часа

Порций: 5

Ингредиенты:

– 200 грамм смеси замороженных овощей:

– горошек, кукуруза, морковь;

– 100 грамм ветчины;

– 5 яиц;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 5 чайных ложек желатина;

– 30 миллилитров сливок 30%;

– соль и перец по вкусу;

– 150 миллилитров воды.

Приготовление:

Овощи залейте 150 миллилитрами воды и варите до мягкости. В оставшемся бульоне растворите желатин. Остудите, добавьте майонез и сливки. Приправьте солью и перцем. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Ветчину нарежьте кубиками. Соедините овощи с ветчиной и сливочным соусом. Вылейте часть массы на дно формы, разложите яйца посередине. Снова залейте частью сливочной массы с овощами и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!