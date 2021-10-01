Как приготовить основу для тарта: рецепт и советы от кондитера

Удачный вид и вкус любой выпечки зависит от точного рецепта. Кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями проверенным рецептом основы для тарта и тарталеток. Теперь качество вашей выпечки будет как будто из кондитерской!

Тарты и тарталетки выпекаются из особого песочного теста, рецептуры которых нужно придерживаться, ведь изделия могут не удаться. Чтобы у вас не возникало проблем с приготовлением и выпеканием тартов, украинская кондитер Лиза Глинская подготовила проверенный рецепт теста и поделилась несколькими точными советами.

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Рецепт рассчитан на две формы диаметром 18 сантиметров и высотой 2 сантиметра, или 10 – 11 форм диаметром 8 сантиметров и высотой 2 сантиметра.

Рецепт теста для тарта

Время: 3 часа



Тарт с вишней / Фото Лизы Глинской

– 150 г сливочного масла;– 220 г пшеничной муки;– 70 г миндальной муки;– 70 г сахара;– 1 куриное яйцо;– 1 г соли.

Приготовление:

Соедините миндальную муку с пшеничной, добавьте соли, сахара и холодные кубики сливочного масла.



Приготовление теста / Фото со страницы Лизы Глинской

Разотрите ингредиенты кончиками пальцев в крошку.



Приготовление теста / Фото со страницы Лизы Глинской

Добавьте к крошке яйцо и замесите тесто руками.

Миндальную муку можноиз миндальных хлопьев. Для этого возьмите 70 граммов миндальных хлопьев и смешайте с 220 граммами пшеничной муки. Перебейте их в чаше блендера до консистенции муки. Полученную смесь просейте через мелкое сито.



Приготовление теста / Фото со страницы Лизы Глинской

Полученное тесто раскатайте между двумя слоями пергамента для выпекания толщиной 3 – 4 миллиметра. Отправьте его в холодильник на несколько часов.



Приготовление теста / Фото со страницы Лизы Глинской

Охлажденное тесто выложите в форму и подровняйте края.



Приготовление теста / Фото со страницы Лизы Глинской

Выпекайте основу для тарта в духовке разогретой до 170 градусов в течение 18 – 20 минут для диаметра 8 сантиметров, и 25 – 30 минут для 18 сантиметров.

Чтобы края теста не сползали, а дно не поднималось, используйте



Приготовление теста / Фото со страницы Лизы Глинской

После выпекания нужно выровнять края тарта с помощью терки для цитрусовых.

верх-низ-конвекция.



Приготовление теста / Фото со страницы Лизы Глинской