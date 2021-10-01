Тарты и тарталетки выпекаются из особого песочного теста, рецептуры которых нужно придерживаться, ведь изделия могут не удаться. Чтобы у вас не возникало проблем с приготовлением и выпеканием тартов, украинская кондитер Лиза Глинская подготовила проверенный рецепт теста и поделилась несколькими точными советами.
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Рецепт рассчитан на две формы диаметром 18 сантиметров и высотой 2 сантиметра, или 10 – 11 форм диаметром 8 сантиметров и высотой 2 сантиметра.
Рецепт теста для тарта
- Время: 3 часа
Тарт с вишней / Фото Лизы Глинской
Приготовление:
- Соедините миндальную муку с пшеничной, добавьте соли, сахара и холодные кубики сливочного масла.
Приготовление теста / Фото со страницы Лизы Глинской
- Разотрите ингредиенты кончиками пальцев в крошку.
Приготовление теста / Фото со страницы Лизы Глинской
- Добавьте к крошке яйцо и замесите тесто руками.
Приготовление теста / Фото со страницы Лизы Глинской
- Полученное тесто раскатайте между двумя слоями пергамента для выпекания толщиной 3 – 4 миллиметра. Отправьте его в холодильник на несколько часов.
Приготовление теста / Фото со страницы Лизы Глинской
- Охлажденное тесто выложите в форму и подровняйте края.
Приготовление теста / Фото со страницы Лизы Глинской
- Выпекайте основу для тарта в духовке разогретой до 170 градусов в течение 18 – 20 минут для диаметра 8 сантиметров, и 25 – 30 минут для 18 сантиметров.
Приготовление теста / Фото со страницы Лизы Глинской
- После выпекания нужно выровнять края тарта с помощью терки для цитрусовых.
Приготовление теста / Фото со страницы Лизы Глинской
- Основа для тарта готова.