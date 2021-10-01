Тарти та тарталетки випікаються з особливого пісочного тіста, рецептуру якого потрібно дотримуватися, адже виріб може не вдатися. Щоб у вас не виникало проблем з приготуванням та випіканням тартів, українська кондитерка Ліза Глінська підготувала перевірений рецепт тіста та поділилася кількома влучними порадами.
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Рецепт розрахований на дві форми діаметром 18 сантиметрів та висотою 2 сантиметри, або на 10 – 11 форм діаметром 8 сантиметрів та висотою 2 сантиметри.
Рецепт тіста для тарту
- Час: 3 години
Тарт з вишнею / Фото Лізи Глінської
Приготування:
- З'єднайте мигдалеве борошно з пшеничним, додайте солі, цукру та холодні кубики вершкового масла.
Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської
- Розітріть інгредієнти кінчиками пальців в крихту.
Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської
- Додайте до крихти яйце та замісіть тісто руками.
Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської
- Отримане тісто розкачайте між двома шарами пергаменту для випікання товщиною 3 – 4 міліметри. Відправте його в холодильник на кілька годин.
Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської
- Охолоджене тісто викладіть у форму та підрівняйте краї.
Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської
- Випікайте основу для тарта в духовці розігрітій до 170 градусів протягом 18 – 20 хвилин для діаметра 8 сантиметрів, та 25 – 30 хвилин для 18 сантиметрів.
Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської
- Після випікання потрібно вирівняти краї тарта за допомогою тертки для цитрусових.
Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської
- Основа для тарта готова.