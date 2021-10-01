Тарти та тарталетки випікаються з особливого пісочного тіста, рецептуру якого потрібно дотримуватися, адже виріб може не вдатися. Щоб у вас не виникало проблем з приготуванням та випіканням тартів, українська кондитерка Ліза Глінська підготувала перевірений рецепт тіста та поділилася кількома влучними порадами.

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Рецепт розрахований на дві форми діаметром 18 сантиметрів та висотою 2 сантиметри, або на 10 – 11 форм діаметром 8 сантиметрів та висотою 2 сантиметри.

Рецепт тіста для тарту

  • Час: 3 години


Тарт з вишнею / Фото Лізи Глінської

Приготування:

  1. З'єднайте мигдалеве борошно з пшеничним, додайте солі, цукру та холодні кубики вершкового масла.


Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської

  1. Розітріть інгредієнти кінчиками пальців в крихту.


Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської

  1. Додайте до крихти яйце та замісіть тісто руками.


Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської

  1. Отримане тісто розкачайте між двома шарами пергаменту для випікання товщиною 3 – 4 міліметри. Відправте його в холодильник на кілька годин.


Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської

  1. Охолоджене тісто викладіть у форму та підрівняйте краї.


Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської

  1. Випікайте основу для тарта в духовці розігрітій до 170 градусів протягом 18 – 20 хвилин для діаметра 8 сантиметрів, та 25 – 30 хвилин для 18 сантиметрів.


Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської

  1. Після випікання потрібно вирівняти краї тарта за допомогою тертки для цитрусових.


Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської

  1. Основа для тарта готова.