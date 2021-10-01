Тарти та тарталетки випікаються з особливого пісочного тіста, рецептуру якого потрібно дотримуватися, адже виріб може не вдатися. Щоб у вас не виникало проблем з приготуванням та випіканням тартів, українська кондитерка Ліза Глінська підготувала перевірений рецепт тіста та поділилася кількома влучними порадами.

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Рецепт розрахований на дві форми діаметром 18 сантиметрів та висотою 2 сантиметри, або на 10 – 11 форм діаметром 8 сантиметрів та висотою 2 сантиметри.

Рецепт тіста для тарту

Час: 3 години



Тарт з вишнею / Фото Лізи Глінської

Інгредієнти:

– 150 г вершкового масла;

– 220 г пшеничного борошна;

– 70 г мигдалевого борошна;

– 70 г цукру;

– 1 куряче яйце;

– 1 г солі.

Приготування:

З'єднайте мигдалеве борошно з пшеничним, додайте солі, цукру та холодні кубики вершкового масла.



Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської

Розітріть інгредієнти кінчиками пальців в крихту.



Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської

Мигдалеве борошно можна приготувати з мигдалевих пластівців. Для цього візьміть 70 грамів мигдалевих пластівців та змішайте з 220 грамами пшеничного борошна. Перебийте їх в чаші блендера до консистенції борошна. Отриману суміш просійте через дрібне сито.

Додайте до крихти яйце та замісіть тісто руками.



Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської

Отримане тісто розкачайте між двома шарами пергаменту для випікання товщиною 3 – 4 міліметри. Відправте його в холодильник на кілька годин.



Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської

Охолоджене тісто викладіть у форму та підрівняйте краї.



Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської

Щоб краї тіста не сповзали, а дно не підіймалося використовуйте силіконовий килимок з дрібними дірочками.

Випікайте основу для тарта в духовці розігрітій до 170 градусів протягом 18 – 20 хвилин для діаметра 8 сантиметрів, та 25 – 30 хвилин для 18 сантиметрів.



Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської

Режим випікання: верх-низ-конвекція.

Після випікання потрібно вирівняти краї тарта за допомогою тертки для цитрусових.



Приготування тіста / Фото зі сторінки Лізи Глінської