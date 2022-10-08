Понравятся даже детям: как оригинально приготовить овощи

Овощи трудно назвать любимым блюдом детей, но они крайне необходимы для их рациона. К счастью, есть способы, которые помогут обмануть детскую капризность.

Потребление овощей – это залог нашего здоровья, особенно это касается детей, которые стремительно развиваются и нуждаются в клетчатке и других нутриентах. Дети не очень любят овощи, предпочитая другие блюда, но их можно приготовить таким образом, чтобы их хотелось есть даже ребенку.

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Категории овощей

В общем, опытные кулинары разделяют овощи на несколько категорий, в зависимости от того, где на растении расположен плод. Это позволяет в дальнейшем выбрать правильный метод их нарезки и приготовления.

Полезно и вкусно / Фото Unsplash

Следует выделить корнеплоды (свекла, картофель, морковь, редис, репа), овощи с семенами и стеблями (кабачки, перец, помидоры и зеленая фасоль), листовая зелень и капуста, а также стебли и верхушки растений.

Моем овощи

Любой овощ нужно мыть или чистить независимо от того, где вы его приобрели или откуда принесли. Корнеплоды очень хорошо очищают щетка и холодная вода, а листья салата и подобные ему растения лучше замачивать в холодной воде, после чего высушивать полотенцами и оставлять в холодильнике до последующего приготовления.

Нарезка

Идеальная нарезка для овощей – равномерная. Это обеспечивает как эстетику блюда, так и их равномерное приготовление. С корнеплодами сделать это просто, а вот с перцами ситуация несколько сложнее. Впрочем, немного практики – и вы обязательно справитесь с этой задачей.

Правильная нарезка – основа удачного блюда / Фото Unsplash

Приготовление

Наконец-то мы дошли до главного этапа. Вариантов здесь существует больше, чем самих овощей, но есть два универсальных метода, которые сделают вкусными и красивыми любой плод.

Первый из них – запекание. Нарезка на одинаковые кусочки равномерное деление на противень, немного масла, соль, любимые специи – и уже через несколько минут перед вами будут аппетитные овощи, которые с удовольствием будут есть даже дети.

Еще один способ – приготовить суп. Если под рукой есть бульон – то вкусный суп можно сделать из любых овощей. Все, что нужно, это просто пассеровать более твердые овощи на растительном или сливочном масле, добавить в бульон и тушить, пока они не станут мягкими.