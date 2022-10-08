Споживання овочів – це запорука нашого здоров'я, а особливо це стосується дітей, які стрімко розвиваються та потребують клітковини й інших нутрієнтів. Дітлахи не надто полюбляють овочі, надаючи перевагу іншим стравам, але їх можна приготувати таким чином, щоб їх хотілося їсти навіть дитині.

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Категорії овочів

Загалом досвідчені кулінари поділяють овочі на кілька категорій, залежно від того, де на рослині розташований плід. Це дозволяє надалі обрати правильний метод їх нарізки та приготування.

Корисно та смачно / Фото Unsplash

Варто виділити коренеплоди (буряк, картопля, морква, редис, ріпа), овочі з насінням і стеблами (кабачки, перець, помідори та зелена квасоля), листова зелень і капуста, а також стебла і верхівки рослин.

Миємо овочі

Будь-який овоч потрібно мити або чистити, незалежно від того, де ви його придбали або звідки принесли. Коренеплоди дуже добре очищають щітка та холодна вода, а листя салату й подібні йому рослини найкраще замочувати у холодній воді, після чого висушувати рушниками та залишати у холодильнику до подальшого приготування.

Нарізка

Ідеальна нарізка для овочів – рівномірна. Це забезпечує як естетику страви, так і їх рівномірне приготування. З коренеплодами зробити це просто, а от з перцями ситуація дещо складніша. Втім, трішки практики – й ви обов'язково впораєтеся з цим завданням.

Правильна нарізка – основа вдалої страви / Фото Unsplash

Приготування

Нарешті ми дійшли до головного етапу. Варіантів тут існує більше, аніж самих овочів, але є два універсальних методи, які зроблять смачними та гарними будь-який плід.

Перший з них – запікання. Нарізка на однакові шматочки рівномірний розподіл на деко, трішки олії, сіль, улюблені спеції – і вже за кілька хвилин перед вами будуть апетитні овочі, які із задоволенням їстимуть навіть діти.

Ще один спосіб – приготувати суп. Якщо під рукою є бульйон – то смачний суп можна зробити з будь-яких овочів. Все, що потрібно, це просто пасерувати твердіші овочі на олії чи вершковому маслі, додати у бульйон та тушкувати, поки вони не стануть м'якими.