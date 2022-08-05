Консервированное овощное ассорти – отличный вариант заготовки на зиму. В одной банке у вас и морковь, и огурцы, и кабачки, да еще и сладкий перец.
Читайте также Квашеные огурцы на зиму: проверенный бабушкин рецепт от Лилии Цвет
Такое сочетание овощей в одной банке дает отличный вкус. Кстати, они остаются хрустящими еще долго после консервирования. Маринад готовится сразу в каждой банке, что облегчает весь процесс.
Рецепт овощного ассорти на зиму
- Время: 24 часа
- Порции: 1
Приготовление:
- Вымойте овощи, срежьте с огурцов кончики. Почистите морковь от кожуры, а перец от семян. Нарежьте все овощи длинными полосками.
- Когда все овощи подготовили, переходите к наполнению банок. На дно положите шляпки укропа, лавровый лист, нарезанный кусочками чеснок.
- Выкладывать овощи в банку нужно слоями: сначала морковь, огурцы, сладкий перец, кабачки. Сверху снова положите немного чеснока и перец горошком.
- Добавьте сахар, соль, влейте уксус и кипяток. Накройте крышкой.
- Подготовьте кастрюлю с толстым дном. Укройте дно марлей и поставьте банку с закруткой. Влейте горячую воду и доведите до кипения. Стерилизуйте банку через 5 минут после начала кипения. Закройте крышку ключом для консервирования. Если на дне банки есть не растворившиеся сахар или соль – легонько покрутите ее или взболтайте.
- Переверните банки верх дном и накройте теплым одеялом. Оставьте их охлаждаться в таком положении на 24 часа.
- Овощное ассорти готово. Сохраняйте его в темном прохладном месте.
Приятного тебе аппетита!
Видеорецепт приготовления консервированного овощного ассорти: