Консервированное овощное ассорти – отличный вариант заготовки на зиму. В одной банке у вас и морковь, и огурцы, и кабачки, да еще и сладкий перец.

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Такое сочетание овощей в одной банке дает отличный вкус. Кстати, они остаются хрустящими еще долго после консервирования. Маринад готовится сразу в каждой банке, что облегчает весь процесс.

Рецепт овощного ассорти на зиму

Время: 24 часа

24 часа Порции: 1

Ингредиенты на 1 литровую банку:

– 1 соцветие укропа;

– 1 лавровый лист;

– 0,5 чайной ложки душистого перца;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 80 граммов моркови;

– 250 граммов огурцов;

– 80 граммов сладкого перца;

– 100 граммов кабачков;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки 9% уксуса.

Приготовление:

Вымойте овощи, срежьте с огурцов кончики. Почистите морковь от кожуры, а перец от семян. Нарежьте все овощи длинными полосками.

Когда все овощи подготовили, переходите к наполнению банок. На дно положите шляпки укропа, лавровый лист, нарезанный кусочками чеснок.

Выкладывать овощи в банку нужно слоями: сначала морковь, огурцы, сладкий перец, кабачки. Сверху снова положите немного чеснока и перец горошком.

Добавьте сахар, соль, влейте уксус и кипяток. Накройте крышкой.

Подготовьте кастрюлю с толстым дном. Укройте дно марлей и поставьте банку с закруткой. Влейте горячую воду и доведите до кипения. Стерилизуйте банку через 5 минут после начала кипения. Закройте крышку ключом для консервирования. Если на дне банки есть не растворившиеся сахар или соль – легонько покрутите ее или взболтайте.

Переверните банки верх дном и накройте теплым одеялом. Оставьте их охлаждаться в таком положении на 24 часа.

Овощное ассорти готово. Сохраняйте его в темном прохладном месте.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления консервированного овощного ассорти: