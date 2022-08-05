Консервоване овочеве асорті – відмінний варіант заготівлі на зиму. В одній банці у вас і морква, і огірки, і кабачки та ще й солодкий перець.

Читайте також Квашені огірки на зиму: перевірений бабусин рецепт від Лілії Цвіт

Таке поєднання овочів в одній банці дає чудовий смак. До речі, вони залишаються хрумкими ще довго після консервування. Маринад готується одразу в кожній банці, що значно полегшує весь процес.

Рецепт овочевого асорті на зиму

Час: 24 години

24 години Порції: 1

Інгредієнти на 1 літрову банку:

– 1 суцвіття кропу;

– 1 лавровий лист;

– 0,5 чайної ложки духмяного перцю;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 80 грамів моркви;

– 250 грамів огірків;

– 80 грамів солодкого перцю;

– 100 грамів кабачків;

– 1 столова ложка солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки 9% оцту.

Приготування:

Помийте овочі, зріжте з огірків кінчики. Почистіть моркву від шкірки, а перець від насіння. Наріжте всі овочі довгими смужками.

Коли ви всі овочі підготували, переходьте до наповнювання банок. На дно покладіть капелюшки кропу, лавровий лист, нарізаний шматочками часник.

Викладати овочі в банку потрібно шарами: спочатку моркву, огірки, солодкий перець, кабачки. Зверху знову покладіть трохи часнику та перець горошком.

Додайте цукор, сіль, влийте оцет та окріп. Накрийте кришкою.

Підготуйте каструлю з товстим дном. Вкрийте дно марлею та поставте банку із закруткою. Влийте гарячої води та доведіть до кипіння. Стерилізуйте банку 5 хвилин після початку кипіння. Закрийте кришку ключем для консервації. Якщо на дні банки є цукор або сіль, що не розчинилися – легенько покрутіть її або збовтайте.

Переверніть банки верх дном та накрийте теплою ковдрою. Залишіть їх охолоджуватися в такому положенні на 24 години.

Овочеве асорті готове. Зберігайте його в темному прохолодному місці.

Смачного!

Відеорецепт приготування консервованого овочевого асорті: