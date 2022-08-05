Консервоване овочеве асорті – відмінний варіант заготівлі на зиму. В одній банці у вас і морква, і огірки, і кабачки та ще й солодкий перець.
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Таке поєднання овочів в одній банці дає чудовий смак. До речі, вони залишаються хрумкими ще довго після консервування. Маринад готується одразу в кожній банці, що значно полегшує весь процес.
Рецепт овочевого асорті на зиму
- Час: 24 години
- Порції: 1
Приготування:
- Помийте овочі, зріжте з огірків кінчики. Почистіть моркву від шкірки, а перець від насіння. Наріжте всі овочі довгими смужками.
- Коли ви всі овочі підготували, переходьте до наповнювання банок. На дно покладіть капелюшки кропу, лавровий лист, нарізаний шматочками часник.
- Викладати овочі в банку потрібно шарами: спочатку моркву, огірки, солодкий перець, кабачки. Зверху знову покладіть трохи часнику та перець горошком.
- Додайте цукор, сіль, влийте оцет та окріп. Накрийте кришкою.
- Підготуйте каструлю з товстим дном. Вкрийте дно марлею та поставте банку із закруткою. Влийте гарячої води та доведіть до кипіння. Стерилізуйте банку 5 хвилин після початку кипіння. Закрийте кришку ключем для консервації. Якщо на дні банки є цукор або сіль, що не розчинилися – легенько покрутіть її або збовтайте.
- Переверніть банки верх дном та накрийте теплою ковдрою. Залишіть їх охолоджуватися в такому положенні на 24 години.
- Овочеве асорті готове. Зберігайте його в темному прохолодному місці.
Смачного!
Відеорецепт приготування консервованого овочевого асорті: