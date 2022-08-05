Овощное ассорти на зиму: рецепт консервации от Лилии Цвет
5 августа 2022 , 08:04Читати новину українською
Источник:ютуб Лилии Цвет
Ищете проверенный метод консервации овощей, чтобы в одной банке были разные овощи? У нас есть рецепт, который придётся по вкусу каждому.
Консервированное овощное ассорти – отличный вариант заготовки на зиму. В одной банке у вас и морковь, и огурцы, и кабачки, да еще и сладкий перец.
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Такое сочетание овощей в одной банке дает отличный вкус. Кстати, они остаются хрустящими еще долго после консервирования. Маринад готовится сразу в каждой банке, что облегчает весь процесс.
Рецепт овощного ассорти на зиму
- Время: 24 часа
- Порции: 1
– 1 соцветие укропа;
– 1 лавровый лист;
– 0,5 чайной ложки душистого перца;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 80 граммов моркови;
– 250 граммов огурцов;
– 80 граммов сладкого перца;
– 100 граммов кабачков;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки 9% уксуса.
Приготовление:
- Вымойте овощи, срежьте с огурцов кончики. Почистите морковь от кожуры, а перец от семян. Нарежьте все овощи длинными полосками.
- Когда все овощи подготовили, переходите к наполнению банок. На дно положите шляпки укропа, лавровый лист, нарезанный кусочками чеснок.
- Выкладывать овощи в банку нужно слоями: сначала морковь, огурцы, сладкий перец, кабачки. Сверху снова положите немного чеснока и перец горошком.
- Добавьте сахар, соль, влейте уксус и кипяток. Накройте крышкой.
- Подготовьте кастрюлю с толстым дном. Укройте дно марлей и поставьте банку с закруткой. Влейте горячую воду и доведите до кипения. Стерилизуйте банку через 5 минут после начала кипения. Закройте крышку ключом для консервирования. Если на дне банки есть не растворившиеся сахар или соль – легонько покрутите ее или взболтайте.
- Переверните банки верх дном и накройте теплым одеялом. Оставьте их охлаждаться в таком положении на 24 часа.
- Овощное ассорти готово. Сохраняйте его в темном прохладном месте.
Приятного тебе аппетита!
Видеорецепт приготовления консервированного овощного ассорти: