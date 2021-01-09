Як приготувати овочеві салати детокс: домашні рецепти
Легкі салати, що сприяють очищенню організму у нашій добірці.
Салати зі свіжих або запечених овочей ідеально підходить для розвантаження організму, які насичують вітамінами, мікроелементами, нормалізують обмін речовин та зміцнють імунітет. SmachnoNews підготував для вас підбірку рецептів. Ми впевнені, що такі салати сподобаються всій родині.
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Салат із сирим буряком та капустою
Салат із сирим буряком та капустою
- Помийте, почистіть від шкірки буряк, моркву, яблуко, натріть на грубій тертці.
- Капусту почистіть, наріжте тонкою соломкою, додайте сіль. У мисці змішайте капусту з буряком, морквою, яблуком, додайте перець, оливкову олію, сік лимона, перемішайте. Викладіть на тарілку.
Салат із буряка
Салат із буряка
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Помийте буряк, загорніть у фольгу, запікайте в духовці близько однієї години до готовності.
- Помийте яблуко, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- Готовий буряк наріжте скибочками, полийте соком лимона, змастіть хріном, додайте сіль, перець, оливкову олію, перемішайте. Викладіть на тарілку, задекоруйте листям петрушки.
Салат з селерою і буряком
Салат із селерою
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Помийте, почистіть, наріжте кубиками, буряк, моркву, цибулю, корінь селери. Викладіть у форму для запікання овочі, додайте яблучний оцет, олію,сіль, перець, спеції, накрийте фольгою та відправте запікатись на 30 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте листям шпинату та петрушки. Смачного!
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