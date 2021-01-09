Легкі салати, що сприяють очищенню організму у нашій добірці.

Салати зі свіжих або запечених овочей ідеально підходить для розвантаження організму, які насичують вітамінами, мікроелементами, нормалізують обмін речовин та зміцнють імунітет. SmachnoNews підготував для вас підбірку рецептів. Ми впевнені, що такі салати сподобаються всій родині.

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Салат із сирим буряком та капустою

Салат із сирим буряком та капустою

Інгредієнти:

– ½ капусти білоголової;

– 1 морква;

– 1 яблуко;

– 1 буряк;

– 1-2 ст. л оливкової олії;

– ½ лимона (сік);

– сіль, перець.

Помийте, почистіть від шкірки буряк, моркву, яблуко, натріть на грубій тертці. Капусту почистіть, наріжте тонкою соломкою, додайте сіль. У мисці змішайте капусту з буряком, морквою, яблуком, додайте перець, оливкову олію, сік лимона, перемішайте. Викладіть на тарілку.

Салат із буряка

Салат із буряка

Інгредієнти:

– 2 буряка;

– 1 яблуко;

– 1 ч. л хріну;

– 1-2 ст. л соку лимона;

– 1-2 ст. л оливкової олії;

– петрушка;

– сіль, перець.

Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Помийте буряк, загорніть у фольгу, запікайте в духовці близько однієї години до готовності. Помийте яблуко, почистіть від шкірки, наріжте скибочками. Готовий буряк наріжте скибочками, полийте соком лимона, змастіть хріном, додайте сіль, перець, оливкову олію, перемішайте. Викладіть на тарілку, задекоруйте листям петрушки.

Салат з селерою і буряком

Салат із селерою

Інгредієнти:

– 2 буряка;

– 1 цибуля;

– 2 моркви;

– 1 корінь селери;

– 1-2 ст. л яблучного оцту;

– 1-2 ст. л соку лимона;

– 1-2 ст. л оливкової олії;

– шпинат, петрушка;

– сіль, перець, спеції.