Как приготовить винегрет: легкий рецепт салата от Лизы Глинской
Очень легкий овощной салат к праздничному столу, который понравится всей семье.
Елизавета Глинская поделилась рецептом на своей странице в инстаграм. Великолепный салат для тех, кто заботится о своем здоровье и фигуре.
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"Винегрет"
- Для приготовления салата помойте овощи, отварите в подсоленной воде свеклу, морковь, картофель до готовности. Очистите лук, нарежьте кубиками.
- Очистите свеклу, нарежьте кубиками, выложите в миску, добавьте масла, перемешайте.
- Морковь, картофель очистите от кожуры, нарежьте кубиками, затем огурцы – кубиками. Добавьте к свекле морковь, картофель, лук, огурцы и квашеную капусту. Далее – добавьте соль по вкусу, перемешайте. Приятного аппетита!
Салат "Винегрет" – рецепт от Лизы Глинской в видео:
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