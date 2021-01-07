Очень легкий овощной салат к праздничному столу, который понравится всей семье.

Елизавета Глинская поделилась рецептом на своей странице в инстаграм. Великолепный салат для тех, кто заботится о своем здоровье и фигуре.

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"Винегрет"

Ингредиенты:

– 600 г свеклы;

– 300 г моркови;

– 300 г картофеля;

– 1/2 шт. лука;

– подсолнечного масла;

– 200 г соленых огурцов;

– 300 г квашеной капусты;

– соль.

Для приготовления салата помойте овощи, отварите в подсоленной воде свеклу, морковь, картофель до готовности. Очистите лук, нарежьте кубиками. Очистите свеклу, нарежьте кубиками, выложите в миску, добавьте масла, перемешайте. Морковь, картофель очистите от кожуры, нарежьте кубиками, затем огурцы – кубиками. Добавьте к свекле морковь, картофель, лук, огурцы и квашеную капусту. Далее – добавьте соль по вкусу, перемешайте. Приятного аппетита!

Салат "Винегрет" – рецепт от Лизы Глинской в видео: