Что и когда добавлять в тесто: пасха от Лилии Цвит - видеорецепт, которым вы захотите воспользоваться
2 мая 2024, 13:10Читати новину українською
Источник:Ютуб Лилия Цвит
В Чистый четверг с давних времен принято выпекать кулич. Именно в этот день она получается у всех. Выпечка точно будет нежной и пышной, если воспользоваться проверенным рецептом.
Лилия Цвит – известная в Украине кулинарка и блогерша. Выпекая кулич по ее рецепту, вы точно получите идеальный результат. Главное – следует четко придерживаться указанной рецептуры.
Пасха от Лилии Цвит
- Время: 3 часа
- Порций: 6
для опары:
– 500 миллилитров молока;
– 100 грамм свежих дрожжей (или 30 граммов сухих);
– 3 столовых ложки сахара (от общего количества);
– 8 столовых ложек муки (от общего количества);
ингредиенты для теста:
– 10 куриных желтков;
– 100 грамм домашней сметаны;
– 50 грамм смальца;
– 150 грамм сливочного масла 82%;
– 50 миллилитров нерафинированного подсолнечного масла;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 300 грамм сахара;
– 16 грамм ванильного сахара;
– 1450 грамм просеянной муки;
– 1/2 чайной ложки куркумы;
– цедра одного лимона;
– 1 столовая ложка водки;
– 400 грамм сухофруктов.
Приготовление:
- Молоко комнатной температуры вылейте в просторную миску, добавьте сахар и дрожжи, хорошо все перемешайте.
- После этого всыпьте 8 столовых ложек муки и снова перемешайте.
- Закройте миску пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут.
- В другой миске смешайте мягкое сливочное масло, растопленный смалец, сметану, желтки, сахар, ванильный сахар и немного соли. Взбейте эту смесь миксером до растворения сахара.
- Добавьте желтковую смесь к опаре и постепенно введите муку в три приема, тщательно вымешивая тесто.
- Смажьте маслом рабочую поверхность и выложите на нее тесто.
- Интенсивно его замешивайте его в течение 15 минут, добавляйте при необходимости немного масла.
- Вымешанное тесто снова переложите в миску, накройте пленкой и оставьте на 1,5 – 2 часа для поднятия.
- Смажьте руки растительным маслом, обомните тесто, добавьте водку, цедру лимона и запаренные сухофрукты с двумя столовыми ложками муки. Это нужно сделать для того, чтобы они впитали лишнюю влагу.
- Вымесите тесто с сухофруктами до однородности, снова накройте пленкой и оставьте в теплом месте в час для поднятия. Накройте поверхность теста растительным маслом.
- Снова обомните тесто, подготовьте формы для выпечки, разложите тесто, заполнив формы на одну треть.
- При желании можно украсить верх кулича фигурками из теста, как показано в видео.
- Когда тесто в формах подошло втрое, смажьте верх желтком и отправьте печь в духовку, разогретую до 160 градусов. Маленькие куличи выпекайте около 30 минут, а большие – до часа.