Что и когда добавлять в тесто: пасха от Лилии Цвит - видеорецепт, которым вы захотите воспользоваться

2 мая 2024, 13:10
Читати новину українською

Источник:

Ютуб Лилия Цвит

В Чистый четверг с давних времен принято выпекать кулич. Именно в этот день она получается у всех. Выпечка точно будет нежной и пышной, если воспользоваться проверенным рецептом.

Лилия Цвит – известная в Украине кулинарка и блогерша. Выпекая кулич по ее рецепту, вы точно получите идеальный результат. Главное – следует четко придерживаться указанной рецептуры.

Пасха от Лилии Цвит

  • Время: 3 часа
  • Порций: 6

У такого кулича будет замечательный вид и вкус / Фото unsplash

Ингредиенты:
для опары:
– 500 миллилитров молока;
– 100 грамм свежих дрожжей (или 30 граммов сухих);
– 3 столовых ложки сахара (от общего количества);
– 8 столовых ложек муки (от общего количества);
ингредиенты для теста:
– 10 куриных желтков;
– 100 грамм домашней сметаны;
– 50 грамм смальца;
– 150 грамм сливочного масла 82%;
– 50 миллилитров нерафинированного подсолнечного масла;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 300 грамм сахара;
– 16 грамм ванильного сахара;
– 1450 грамм просеянной муки;
– 1/2 чайной ложки куркумы;
– цедра одного лимона;
– 1 столовая ложка водки;
– 400 грамм сухофруктов.

Приготовление:

  1. Молоко комнатной температуры вылейте в просторную миску, добавьте сахар и дрожжи, хорошо все перемешайте.
  2. После этого всыпьте 8 столовых ложек муки и снова перемешайте.
  3. Закройте миску пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут.
  4. В другой миске смешайте мягкое сливочное масло, растопленный смалец, сметану, желтки, сахар, ванильный сахар и немного соли. Взбейте эту смесь миксером до растворения сахара.
  5. Добавьте желтковую смесь к опаре и постепенно введите муку в три приема, тщательно вымешивая тесто.
  6. Смажьте маслом рабочую поверхность и выложите на нее тесто.
  7. Интенсивно его замешивайте его в течение 15 минут, добавляйте при необходимости немного масла.
  8. Вымешанное тесто снова переложите в миску, накройте пленкой и оставьте на 1,5 – 2 часа для поднятия.
  9. Смажьте руки растительным маслом, обомните тесто, добавьте водку, цедру лимона и запаренные сухофрукты с двумя столовыми ложками муки. Это нужно сделать для того, чтобы они впитали лишнюю влагу.
  10. Вымесите тесто с сухофруктами до однородности, снова накройте пленкой и оставьте в теплом месте в час для поднятия. Накройте поверхность теста растительным маслом.
  11. Снова обомните тесто, подготовьте формы для выпечки, разложите тесто, заполнив формы на одну треть.
  12. При желании можно украсить верх кулича фигурками из теста, как показано в видео.
  13. Когда тесто в формах подошло втрое, смажьте верх желтком и отправьте печь в духовку, разогретую до 160 градусов. Маленькие куличи выпекайте около 30 минут, а большие – до часа.

Это тоже очень вкусно: как испечь настоящий крафин.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська