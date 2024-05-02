Лілія Цвіт – відома в Україні кулінарка та блогерка. Випікаючи паску за її рецептом, ви точно отримаєте ідеальний результат. Головне – слід чітко дотримуватися зазначеної рецептури.

Паска від Лілії Цвіт

  • Час: 3 години
  • Порцій: 6

Як приготувати паску за рецептом Лілії ЦвітУ такої паски буде чудовий вигляд та смак / Фото unsplash

Приготування:

  1. Молоко кімнатної температури вилийте в простору миску, додайте цукор і дріжджі, добре все перемішайте.
  2. Після цього всипте 8 столових ложок борошна і знову перемішайте.
  3. Закрийте миску харчовою плівкою і залиште у теплому місці на 30 хвилин.
  4. В іншій мисці змішайте м'яке вершкове масло, розтоплений смалець, сметану, жовтки, цукор, ванільний цукор і трохи солі. Збийте цю суміш міксером до розчинення цукру.
  5. Додайте жовткову суміш до опари і поступово введіть борошно в три прийоми, ретельно вимішуючи тісто.
  6. Змастіть олією робочу поверхню і викладіть на неї тісто.
  7. Інтенсивно його замішуйте його впродовж 15 хвилин, додавайте за потреби трохи олії.
  8. Вимішане тісто знову перекладіть у миску, накрийте плівкою та залишіть на 1,5 – 2 години для підняття.
  9. Змастіть руки олією, обімніть тісто, додайте горілку, цедру лимона і запарені сухофрукти з двома столовими ложками борошна. Це потрібно зробити для того, щоб вони ввібрали зайву вологу.
  10. Вимісіть тісто з сухофруктами до однорідності, знову накрийте плівкою і залишіть в теплому місці на годину для підняття. Накрийте поверхню тіста олією.
  11. Знову обімніть тісто, підготуйте форми для випікання, розкладіть тісто, заповнивши форми на одну третину.
  12. При бажанні можна прикрасити верх паски фігурками з тіста, як показано у відео.
  13. Коли тісто у формах підійшло утричі, змастіть верх жовтком і відправте пекти в духовку, розігріту до 160 градусів. Маленькі паски печіть близько 30 хвилин, а великі – до години.