Лилия Цвит – известная в Украине кулинарка и блогерша. Выпекая кулич по ее рецепту, вы точно получите идеальный результат. Главное – следует четко придерживаться указанной рецептуры.

У такого кулича будет замечательный вид и вкус / Фото unsplash

Приготовление:

Молоко комнатной температуры вылейте в просторную миску, добавьте сахар и дрожжи, хорошо все перемешайте.

После этого всыпьте 8 столовых ложек муки и снова перемешайте.

Закройте миску пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут.

В другой миске смешайте мягкое сливочное масло, растопленный смалец, сметану, желтки, сахар, ванильный сахар и немного соли. Взбейте эту смесь миксером до растворения сахара.

Добавьте желтковую смесь к опаре и постепенно введите муку в три приема, тщательно вымешивая тесто.

Смажьте маслом рабочую поверхность и выложите на нее тесто.

Интенсивно его замешивайте его в течение 15 минут, добавляйте при необходимости немного масла.

Вымешанное тесто снова переложите в миску, накройте пленкой и оставьте на 1,5 – 2 часа для поднятия.

Смажьте руки растительным маслом, обомните тесто, добавьте водку, цедру лимона и запаренные сухофрукты с двумя столовыми ложками муки. Это нужно сделать для того, чтобы они впитали лишнюю влагу.

Вымесите тесто с сухофруктами до однородности, снова накройте пленкой и оставьте в теплом месте в час для поднятия. Накройте поверхность теста растительным маслом.

Снова обомните тесто, подготовьте формы для выпечки, разложите тесто, заполнив формы на одну треть.

При желании можно украсить верх кулича фигурками из теста, как показано в видео.