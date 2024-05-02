Лилия Цвит – известная в Украине кулинарка и блогерша. Выпекая кулич по ее рецепту, вы точно получите идеальный результат. Главное – следует четко придерживаться указанной рецептуры.
Пасха от Лилии Цвит
- Время: 3 часа
- Порций: 6
У такого кулича будет замечательный вид и вкус / Фото unsplash
Приготовление:
- Молоко комнатной температуры вылейте в просторную миску, добавьте сахар и дрожжи, хорошо все перемешайте.
- После этого всыпьте 8 столовых ложек муки и снова перемешайте.
- Закройте миску пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут.
- В другой миске смешайте мягкое сливочное масло, растопленный смалец, сметану, желтки, сахар, ванильный сахар и немного соли. Взбейте эту смесь миксером до растворения сахара.
- Добавьте желтковую смесь к опаре и постепенно введите муку в три приема, тщательно вымешивая тесто.
- Смажьте маслом рабочую поверхность и выложите на нее тесто.
- Интенсивно его замешивайте его в течение 15 минут, добавляйте при необходимости немного масла.
- Вымешанное тесто снова переложите в миску, накройте пленкой и оставьте на 1,5 – 2 часа для поднятия.
- Смажьте руки растительным маслом, обомните тесто, добавьте водку, цедру лимона и запаренные сухофрукты с двумя столовыми ложками муки. Это нужно сделать для того, чтобы они впитали лишнюю влагу.
- Вымесите тесто с сухофруктами до однородности, снова накройте пленкой и оставьте в теплом месте в час для поднятия. Накройте поверхность теста растительным маслом.
- Снова обомните тесто, подготовьте формы для выпечки, разложите тесто, заполнив формы на одну треть.
- При желании можно украсить верх кулича фигурками из теста, как показано в видео.
- Когда тесто в формах подошло втрое, смажьте верх желтком и отправьте печь в духовку, разогретую до 160 градусов. Маленькие куличи выпекайте около 30 минут, а большие – до часа.