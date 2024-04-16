Рецепт украинской паски: бабушкин рецепт, с которым результат будет идеальным

Уже совсем скоро мы будем готовиться к празднику и печь кулич - главный атрибут Пасхи. У каждого есть собственные секреты ее приготовления, но всегда лучше прибегать к проверенным рецептам.

Идеальная пасха должна иметь не только хорошую форму, но и воздушную структуру. Этот рецепт наших бабушек, которые являются очень умелыми хозяйками, проверенный годами, поэтому им смело может воспользоваться даже новичок.

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Рецепт воздушного кулича

Время: 3 часа

Порций: 3

Ингредиенты:

– молоко – 0,5 литра;

– дрожжи прессованные – 100 грамм;

– ванильный сахар – 1 пакетик;

– сахар – 200 грамм;

– масло – 200 грамм;

– желтки – 10;

– соль – 0,5 чайной ложки;

– куркума – 0,5 чайной ложки;

– изюм – 150 грамм;

– цедра лимона или апельсина;

– 1 килограмм муки.

Приготовление:

В теплое молоко даем дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 3 столовые ложки муки. Отставляем на 15 минут. Желтки взбиваем с сахаром, добавляем ванильный сахар и соль, теплое растопленное масло и цедру лимона. Перемешиваем до однородности. Порциями добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. В конце добавляем изюм. Накрываем тесто и ждем, чтобы оно выросло вдвое. Перекладываем тесто в формы и даем ему подрасти. Смазываем желтком, можно добавить к нему столовую ложку молока. Выпекаем 40 – 45 минут при 180 градусах. Украшаем по своему вкусу и предпочтениям.

Приятного аппетита!