Рецепт украинской паски: бабушкин рецепт, с которым результат будет идеальным
Источник:filizhankakavu
Уже совсем скоро мы будем готовиться к празднику и печь кулич - главный атрибут Пасхи. У каждого есть собственные секреты ее приготовления, но всегда лучше прибегать к проверенным рецептам.
Идеальная пасха должна иметь не только хорошую форму, но и воздушную структуру. Этот рецепт наших бабушек, которые являются очень умелыми хозяйками, проверенный годами, поэтому им смело может воспользоваться даже новичок.
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Рецепт воздушного кулича
Время: 3 часа
Порций: 3
Ингредиенты:
– молоко – 0,5 литра;
– дрожжи прессованные – 100 грамм;
– ванильный сахар – 1 пакетик;
– сахар – 200 грамм;
– масло – 200 грамм;
– желтки – 10;
– соль – 0,5 чайной ложки;
– куркума – 0,5 чайной ложки;
– изюм – 150 грамм;
– цедра лимона или апельсина;
– 1 килограмм муки.
Приготовление:
- В теплое молоко даем дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 3 столовые ложки муки. Отставляем на 15 минут.
- Желтки взбиваем с сахаром, добавляем ванильный сахар и соль, теплое растопленное масло и цедру лимона. Перемешиваем до однородности.
- Порциями добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. В конце добавляем изюм. Накрываем тесто и ждем, чтобы оно выросло вдвое.
- Перекладываем тесто в формы и даем ему подрасти. Смазываем желтком, можно добавить к нему столовую ложку молока.
- Выпекаем 40 – 45 минут при 180 градусах.
- Украшаем по своему вкусу и предпочтениям.
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