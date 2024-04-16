Идеальная пасха должна иметь не только хорошую форму, но и воздушную структуру. Этот рецепт наших бабушек, которые являются очень умелыми хозяйками, проверенный годами, поэтому им смело может воспользоваться даже новичок.
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Рецепт воздушного кулича
Время: 3 часа
Порций: 3
Приготовление:
- В теплое молоко даем дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 3 столовые ложки муки. Отставляем на 15 минут.
- Желтки взбиваем с сахаром, добавляем ванильный сахар и соль, теплое растопленное масло и цедру лимона. Перемешиваем до однородности.
- Порциями добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. В конце добавляем изюм. Накрываем тесто и ждем, чтобы оно выросло вдвое.
- Перекладываем тесто в формы и даем ему подрасти. Смазываем желтком, можно добавить к нему столовую ложку молока.
- Выпекаем 40 – 45 минут при 180 градусах.
- Украшаем по своему вкусу и предпочтениям.
Приятного аппетита!