Ідеальна паска повинна мати не лише гарну форму, а й повітряну структуру. Цей рецепт наших бабусь, які є дуж вправними господинями, перевірений роками, тож ним сміливо може скористатися навіть новачок.

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Рецепт повітряної паски

Час: 3 години

Порцій: 3

Приготування:

  1. У тепле молоко даємо дріжджі, 1 столову ложку цукру та 3 столові ложки борошна. Відставляємо на 15 хвилин.
  2. Жовтки збиваємо з цукром, додаємо ванільний цукор та сіль, тепле розтоплене масло та цедру лимона. Перемішуємо до однорідності.
  3. Порціями додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. В кінці додаємо родзинки. Накриваємо тісто та чекаємо, щоб воно виросло вдвічі.
  4. Перекладаємо тісто у форми та даємо йому підрости. Змащуємо жовтком, можна додати до нього столову ложку молока.
  5. Випікаємо 40 – 45 хвилин при 180 градусах.
  6. Прикрашаємо до свого смаку та вподобання.

Смачного!