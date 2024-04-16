Ідеальна паска повинна мати не лише гарну форму, а й повітряну структуру. Цей рецепт наших бабусь, які є дуж вправними господинями, перевірений роками, тож ним сміливо може скористатися навіть новачок.
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Рецепт повітряної паски
Час: 3 години
Порцій: 3
Приготування:
- У тепле молоко даємо дріжджі, 1 столову ложку цукру та 3 столові ложки борошна. Відставляємо на 15 хвилин.
- Жовтки збиваємо з цукром, додаємо ванільний цукор та сіль, тепле розтоплене масло та цедру лимона. Перемішуємо до однорідності.
- Порціями додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. В кінці додаємо родзинки. Накриваємо тісто та чекаємо, щоб воно виросло вдвічі.
- Перекладаємо тісто у форми та даємо йому підрости. Змащуємо жовтком, можна додати до нього столову ложку молока.
- Випікаємо 40 – 45 хвилин при 180 градусах.
- Прикрашаємо до свого смаку та вподобання.
Смачного!