Принято считать, что приготовление пасхального кулича – это долгий и сложный рецепт. Однако это не совсем так, если в руках правильный рецепт, а еще лучше – видеоинструкция, с которой приготовление выпечки точно не станет сверхсложной задачей.
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Рецепт кулича на Пасху
Время: 2 часа + ночь для теста
Порций: 2
Приготовление:
- В глубокую миску вливаем теплое молоко, добавляем столовую ложку сахара, 2 столовые ложки муки и измельченные дрожжи. Хорошо перемешиваем, должно получиться как густая сметана. Накрываем пленкой и оставляем на 20 – 30 минут.
- Добавляем творог, яйцо и желтки. Затем – сахар и сливочное масло. Взбиваем все до однородной консистенции.
- Затем добавляем цедру лимона, лимонный сок, куркуму, ванильный сахар и немного соли, еще раз взбиваем.
- Смешиваем творожную смесь с опарой, затем медленно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто.
- Перекладываем тесто в другую посуду, накрываем и оставляем в холодильнике на 12 часов. Затем вынимаем тесто и не снимая крышки оставляем, чтобы оно дошло до комнатной температуры.
- Добавляем цукаты, сухофрукты, изюм, орехи. Вымешиваем и распределяем тесто по формам. Накрываем и оставляем на 2 часа в теплом месте, смазав молоком или желтком.
- Разогреваем духовку до 170 градусов и выпекаем 40 минут.
- Декорируем по собственному вкусу.
Приятного аппетита!