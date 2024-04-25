Принято считать, что приготовление пасхального кулича – это долгий и сложный рецепт. Однако это не совсем так, если в руках правильный рецепт, а еще лучше – видеоинструкция, с которой приготовление выпечки точно не станет сверхсложной задачей.

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Рецепт кулича на Пасху

Время: 2 часа + ночь для теста

Порций: 2

Ингредиенты: – 400 грамм муки;

– 20 грамм свежих дрожжей;

– 200 грамм творога;

– 150 грамм сахара;

– 5 грамм ванильного сахара;

– 1 яйцо;

– 3 желтка;

– 50 грамм сливочного масла (комнатной температуры);

– 70 миллилитров молока;

– цедра одного лимона;

– сок половины лимона;

– 1/4 чайной ложки куркумы;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 100 грамм изюма, цукатов или сухофруктов.

Приготовление:

В глубокую миску вливаем теплое молоко, добавляем столовую ложку сахара, 2 столовые ложки муки и измельченные дрожжи. Хорошо перемешиваем, должно получиться как густая сметана. Накрываем пленкой и оставляем на 20 – 30 минут. Добавляем творог, яйцо и желтки. Затем – сахар и сливочное масло. Взбиваем все до однородной консистенции. Затем добавляем цедру лимона, лимонный сок, куркуму, ванильный сахар и немного соли, еще раз взбиваем. Смешиваем творожную смесь с опарой, затем медленно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Перекладываем тесто в другую посуду, накрываем и оставляем в холодильнике на 12 часов. Затем вынимаем тесто и не снимая крышки оставляем, чтобы оно дошло до комнатной температуры. Добавляем цукаты, сухофрукты, изюм, орехи. Вымешиваем и распределяем тесто по формам. Накрываем и оставляем на 2 часа в теплом месте, смазав молоком или желтком. Разогреваем духовку до 170 градусов и выпекаем 40 минут. Декорируем по собственному вкусу.

Приятного аппетита!

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