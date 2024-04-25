Заведено вважати, що приготування паски – це довгий та складний рецепт. Однак це не зовсім так, якщо в руках правильний рецепт, а ще краще – відеоінструкція, з якою приготування випічки точно не стане надскладним завданням.
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Рецепт паски на Великдень
Час: 2 години + ніч для тіста
Порцій: 2
Приготування:
- У глибоку миску вливаємо тепле молоко, додаємо столову ложку цукру, 2 столові ложки борошна та подрібнені дріжджі. Добре перемішуємо, має вийти як густа сметана. Накриваємо плівкою та лишаємо на 20 – 30 хвилин.
- Додаємо сир, яйце та жовтки. Потім – цукор та вершкове масло. Збиваємо все до однорідної консистенції.
- Потім додаємо цедру лимона, лимонний сік, куркуму, ванільний цукор та трохи солі, ще раз збиваємо.
- Змішуємо сирну суміш з опарою, потім поволі додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто.
- Перекладаємо тісто в інший посуд, накриваємо та залишаємо в холодильнику на 12 годин. Потім виймаємо тісто і не знімаючи кришки лишаємо, щоб воно дійшло до кімнатної температури.
- Додаємо цукати, сухофрукти, родзинки, горіхи. Вимішуємо і розподіляємо тісто по формах. Накриваємо і лишаємо на 2 години у теплому місці, змастивши молоком або жовтком.
- Розігріваємо духовку до 170 градусів та випікаємо 40 хвилин.
- Декоруємо на власний смак.
Смачного!