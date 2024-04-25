Кулич на Пасху будет невероятным: готовим с популярным блогером – видео
Источник:ютуб am-am Домашние вкусности
Приготовление пасхального кулича – это настоящий ритуал, в котором сочетаются многие традиции. Чтобы результату ничего не угрожало, стоит воспользоваться советами опытных хозяек.
Принято считать, что приготовление пасхального кулича – это долгий и сложный рецепт. Однако это не совсем так, если в руках правильный рецепт, а еще лучше – видеоинструкция, с которой приготовление выпечки точно не станет сверхсложной задачей.
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Рецепт кулича на Пасху
Время: 2 часа + ночь для теста
Порций: 2
Ингредиенты:
– 400 грамм муки;
– 20 грамм свежих дрожжей;
– 200 грамм творога;
– 150 грамм сахара;
– 5 грамм ванильного сахара;
– 1 яйцо;
– 3 желтка;
– 50 грамм сливочного масла (комнатной температуры);
– 70 миллилитров молока;
– цедра одного лимона;
– сок половины лимона;
– 1/4 чайной ложки куркумы;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 100 грамм изюма, цукатов или сухофруктов.
Приготовление:
- В глубокую миску вливаем теплое молоко, добавляем столовую ложку сахара, 2 столовые ложки муки и измельченные дрожжи. Хорошо перемешиваем, должно получиться как густая сметана. Накрываем пленкой и оставляем на 20 – 30 минут.
- Добавляем творог, яйцо и желтки. Затем – сахар и сливочное масло. Взбиваем все до однородной консистенции.
- Затем добавляем цедру лимона, лимонный сок, куркуму, ванильный сахар и немного соли, еще раз взбиваем.
- Смешиваем творожную смесь с опарой, затем медленно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто.
- Перекладываем тесто в другую посуду, накрываем и оставляем в холодильнике на 12 часов. Затем вынимаем тесто и не снимая крышки оставляем, чтобы оно дошло до комнатной температуры.
- Добавляем цукаты, сухофрукты, изюм, орехи. Вымешиваем и распределяем тесто по формам. Накрываем и оставляем на 2 часа в теплом месте, смазав молоком или желтком.
- Разогреваем духовку до 170 градусов и выпекаем 40 минут.
- Декорируем по собственному вкусу.
Приятного аппетита!Это пригодится: главное правило про холодец и соль.