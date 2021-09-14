Процесс приготовления безе не займет у вас много времени, а остальное дело сделает духовка. Важно, чтобы безе сушились в духовке при низкой температуре 100 – 120 градусов. В случае высокой температуры они будут гореть.

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Чтобы приготовить цветные безе достаточно добавить к массе цветной краситель, желательно гелевый.

Рецепт печенья безе

Время: 70 минут

70 минут Порции: 12 порций



Безе / Фото Пинтерест

Ингредиенты:

– 150 г сахара;

– 3 шт. яичных белков;

– 2 ч. л. ванильного сахара.

Приготовление:

Смешайте сахар и ванильный сахар.



Приготовление безе / Фото Еда

Помните! Чтобы белки взбились и были устойчивыми, их нужно осторожно отделить от желтков. Если хоть капля желтка попадет в белковую смесь – вы их не взобьете.

В отдельной миске взбейте в пышную пену белки.



Приготовление безе / Фото Еда

Добавьте к белкам смесь сахара и продолжайте взбивать миксером еще 5 минут. Сахар должен полностью раствориться в белках.



Приготовление безе / Фото Еда

Выложите на противень слой пергамента для выпекания. Переложите белковую массу в кондитерский мешок с насадкой на ваш выбор. Отсадите безе на пергамент.



Приготовление безе / Фото еда