Процесс приготовления безе не займет у вас много времени, а остальное дело сделает духовка. Важно, чтобы безе сушились в духовке при низкой температуре 100 – 120 градусов. В случае высокой температуры они будут гореть.

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Чтобы приготовить цветные безе достаточно добавить к массе цветной краситель, желательно гелевый.

Рецепт печенья безе

  • Время: 70 минут
  • Порции: 12 порций


Безе / Фото Пинтерест

Приготовление:

  1. Смешайте сахар и ванильный сахар.


Приготовление безе / Фото Еда

  1. В отдельной миске взбейте в пышную пену белки.


Приготовление безе / Фото Еда

  1. Добавьте к белкам смесь сахара и продолжайте взбивать миксером еще 5 минут. Сахар должен полностью раствориться в белках.


Приготовление безе / Фото Еда

  1. Выложите на противень слой пергамента для выпекания.
  2. Переложите белковую массу в кондитерский мешок с насадкой на ваш выбор.
  3. Отсадите безе на пергамент.


Приготовление безе / Фото еда

  1. Выпекайте безе в разогретой до 100 – 120 градусов духовке в течение 50 минут, если они маленькие, 60 минут – средние и 80 минут, если большие.
  2. Ваши безе готовы. Приятного аппетита!