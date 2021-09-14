Процес приготування безе не займе у вас багато часу, а решту справи зробить духовка. Важливо, щоб безе сушилися в духовці при низькій температурі 100 – 120 градусів. Вразі високої температури вони будуть горіти.

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Щоб приготувати кольорові безе достатньо додати до маси кольорового барвника, бажано гелевого.

Рецепт печива безе

  • Час: 70 хвилин
  • Порції: 12 порцій


Безе / Фото Пінтерест

Приготування:

  1. Змішайте цукор та ванільний цукор.


Приготування безе / Фото Їжа

  1. У окремій мисці збийте в пишну піну білки.


Приготування безе / Фото Їжа

  1. Додайте до білків суміш цукру та продовжуйте збивати міксером ще 5 хвилин. Цукор повинен повністю розчинитися у білках.


Приготування безе / Фото Їжа

  1. Викладіть на деко шар пергаменту для випікання.
  1. Перекладіть білкову масу в кондитерський мішок з насадкою на ваш вибір.
  1. Відсадіть безе на пергамент.


Приготування безе / Фото Їжа

  1. Випікайте безе в розігрітій до 100 – 120 градусів духовці протягом 50 хвилин, якщо вони маленькі, 60 хвилин – середні та 80 хвилин, якщо великі.
  1. Ваші безе готові. Смачного!