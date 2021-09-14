Как приготовить печенье безе: рецепт французской меренги
Источник:Еда
Захотелось какого-нибудь воздушного и сладкого десерта? Мы подготовили для вас рецепт невероятной меренги, или как часто ее называют – безе. Вам нужно сделать всего несколько простых шагов и этот десерт на вашем столе!
Процесс приготовления безе не займет у вас много времени, а остальное дело сделает духовка. Важно, чтобы безе сушились в духовке при низкой температуре 100 – 120 градусов. В случае высокой температуры они будут гореть.
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Чтобы приготовить цветные безе достаточно добавить к массе цветной краситель, желательно гелевый.
Рецепт печенья безе
- Время: 70 минут
- Порции: 12 порций
Безе / Фото Пинтерест
– 150 г сахара;
– 3 шт. яичных белков;
– 2 ч. л. ванильного сахара.
Приготовление:
- Смешайте сахар и ванильный сахар.
Приготовление безе / Фото Еда
- В отдельной миске взбейте в пышную пену белки.
Приготовление безе / Фото Еда
- Добавьте к белкам смесь сахара и продолжайте взбивать миксером еще 5 минут. Сахар должен полностью раствориться в белках.
Приготовление безе / Фото Еда
- Выложите на противень слой пергамента для выпекания.
- Переложите белковую массу в кондитерский мешок с насадкой на ваш выбор.
- Отсадите безе на пергамент.
Приготовление безе / Фото еда
- Выпекайте безе в разогретой до 100 – 120 градусов духовке в течение 50 минут, если они маленькие, 60 минут – средние и 80 минут, если большие.
- Ваши безе готовы. Приятного аппетита!