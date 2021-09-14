Как приготовить печенье безе: рецепт французской меренги

14 сентября 2021 , 21:36
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Источник:

Еда

Захотелось какого-нибудь воздушного и сладкого десерта? Мы подготовили для вас рецепт невероятной меренги, или как часто ее называют – безе. Вам нужно сделать всего несколько простых шагов и этот десерт на вашем столе!

Процесс приготовления безе не займет у вас много времени, а остальное дело сделает духовка. Важно, чтобы безе сушились в духовке при низкой температуре 100 – 120 градусов. В случае высокой температуры они будут гореть.

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Чтобы приготовить цветные безе достаточно добавить к массе цветной краситель, желательно гелевый.

Рецепт печенья безе

  • Время: 70 минут
  • Порции: 12 порций


Безе / Фото Пинтерест

Ингредиенты:
– 150 г сахара;
– 3 шт. яичных белков;
– 2 ч. л. ванильного сахара.

Приготовление:

  1. Смешайте сахар и ванильный сахар.


Приготовление безе / Фото Еда

Помните! Чтобы белки взбились и были устойчивыми, их нужно осторожно отделить от желтков. Если хоть капля желтка попадет в белковую смесь – вы их не взобьете.
  1. В отдельной миске взбейте в пышную пену белки.


Приготовление безе / Фото Еда

  1. Добавьте к белкам смесь сахара и продолжайте взбивать миксером еще 5 минут. Сахар должен полностью раствориться в белках.


Приготовление безе / Фото Еда

  1. Выложите на противень слой пергамента для выпекания.
  2. Переложите белковую массу в кондитерский мешок с насадкой на ваш выбор.
  3. Отсадите безе на пергамент.


Приготовление безе / Фото еда

  1. Выпекайте безе в разогретой до 100 – 120 градусов духовке в течение 50 минут, если они маленькие, 60 минут – средние и 80 минут, если большие.
  2. Ваши безе готовы. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак