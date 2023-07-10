Маргарита – это настоящая классика неаполитанских традиций. Простой традиционный рецепт позволяет приготовить вкусный ужин в кратчайшие сроки.
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По оригинальному рецепту неаполитанская пицца выпекается в дровяной печи. С помощью нескольких уловок с правильными ингредиентами и процедурой можно получить хрустящую, легкую и идеальную пиццу даже в домашней электрической духовке.
История появления пиццы Маргарита
Пицца Маргарита была создана в Неаполе в пиццерии Brandi в 1889 году. Изобрел ее Раффаэле Эспозито по случаю визита королевы Италии Маргариты Савойской и ее мужа Умберто I. Королева особенно оценила блюдо и с этого момента в честь ее пиццу назвали Маргарита. Чтобы цвет этой пиццы был похож на итальянский флаг, пиццерия добавила зелень базилика к красному цвету помидоров и белому цвету моцареллы.
Рецепт неаполитанской пиццы регулируется Ассоциацией подлинной неаполитанской пиццы (Associazione verace pizza napoletana). Есть особые интернациональные правила, в которых перечислены нормы приготовления. В 2010 году рецепт был официально зарегистрирован Европейским Союзом в Реестре гарантированных традиционных блюд, а в 2017 году внесен в Список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Рецепт пиццы Маргарита
- Время: 45 минут + 2 часа для подъема теста
- Порций: 2
Неповторимый вкус / Фото unsplash
Приготовление:
- Чтобы приготовить пиццу Маргарита, добавьте в теплую воду дрожжи и размешайте ложкой до их полного растворения.
- Насыпьте муку в миску, затем постепенно тонкой струйкой влейте примерно половину дрожжевого раствора, перемешивая руками.
- Также добавьте соль, влейте остальные дрожжи и продолжайте перемешивать руками, пока тесто не станет более однородным.
- Влейте масло, всегда постепенно и тонкой струйкой, продолжая вымешивать до полного впитывания.
- Переложите тесто на рабочую поверхность и энергично вымешивайте несколько минут, пока оно не станет гладким и эластичным.
- Накройте его тканью и дайте отдохнуть примерно 10 минут.
- Когда тесто отдохнет, слегка сомните его. 4 концы осторожно потяните и сложите в центр, образуя шарик.
- Сформованное тесто переложите в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте подходить в теплом месте.
- Для удобства миску можно поставить в духовку с включенным светом, чтобы температура была 26 – 28 градусов.
- Через 2 часа тесто должно увеличиться вдвое
- Переместите поднявшееся тесто обратно на стол, осторожно перевернув миску, и разделите его на две половины. При необходимости поверхность можно немного присыпать мукой.
- Сложите снова каждую половинку в центр, затем переверните и начните катать шарики. Манипулируйте тестом, поворачивая его руками на столешнице, пока оно не станет гладким и ровным.
- Дайте шарикам подняться еще 30 минут, накрыв их фольгой или тканью.
- В это время хорошо разогрейте духовку до 250 градусов и подготовьте ингредиенты для начинки.
- Отцедите моцареллу от воды.
- К измельченным томатам добавьте оливковое масло.
- Заправьте солью, орегано и перемешайте.
- Присыпьте рабочую поверхность небольшим количеством муки, извлеките и откройте один шарик, слегка нажимая и вращая его.
- Если вы предпочитаете более тонкую (римскую) пику, растяните тесто скалкой. Вращайте пиццу на столе, вытаскивая ее руками, чтобы образовать круг.
- Противень диаметром 28 сантиметров смажьте небольшим количеством оливкового масла и разровняйте тесто руками, чтобы придать ему правильную форму.
- Смажьте каждую пиццу томатным соусом, рисуя круги от центра кнаружи, и выпекайте на средней полке духовки при 250 градусах в течение 6 – 7 минут.
- По истечении этого времени, когда пицца станет слегка золотистой, извлеките ее из духовки, быстро добавьте моцареллу и запекайте еще 6 – 7 минут при той же температуре.
- Затем достаньте пиццу Маргарита из духовки и украсьте листиками свежего базилика.