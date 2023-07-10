Вы уже никогда не отправитесь в пиццерию: попробуйте этот рецепт пиццы Маргарита

10 июля 2023, 20:00
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Источник:

wloskakuchnia

Пицца Маргарита — королева среди пицц, наиболее типичное неаполитанское блюдо. Ее вкус увлекает и поражает всех, кто интересуется культурой Италии.

Маргарита – это настоящая классика неаполитанских традиций. Простой традиционный рецепт позволяет приготовить вкусный ужин в кратчайшие сроки.

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По оригинальному рецепту неаполитанская пицца выпекается в дровяной печи. С помощью нескольких уловок с правильными ингредиентами и процедурой можно получить хрустящую, легкую и идеальную пиццу даже в домашней электрической духовке.

История появления пиццы Маргарита

Пицца Маргарита была создана в Неаполе в пиццерии Brandi в 1889 году. Изобрел ее Раффаэле Эспозито по случаю визита королевы Италии Маргариты Савойской и ее мужа Умберто I. Королева особенно оценила блюдо и с этого момента в честь ее пиццу назвали Маргарита. Чтобы цвет этой пиццы был похож на итальянский флаг, пиццерия добавила зелень базилика к красному цвету помидоров и белому цвету моцареллы.

Рецепт неаполитанской пиццы регулируется Ассоциацией подлинной неаполитанской пиццы (Associazione verace pizza napoletana). Есть особые интернациональные правила, в которых перечислены нормы приготовления. В 2010 году рецепт был официально зарегистрирован Европейским Союзом в Реестре гарантированных традиционных блюд, а в 2017 году внесен в Список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Рецепт пиццы Маргарита

  • Время: 45 минут + 2 часа для подъема теста
  • Порций: 2

Неповторимый вкус / Фото unsplash

Ингредиенты:
500 грамм муки;
– 300 миллилитров воды;
 35 грамм оливкового масла;
5 грамм дрожжей;
– 10 грамм соли;
для начинки:
500 грамм мякоти консервированных помидоров;
– 400 грамм моцареллы;
– базилик для украшения;
1 чайная ложка орегано;
2 столовые ложки оливкового масла;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  • Чтобы приготовить пиццу Маргарита, добавьте в теплую воду дрожжи и размешайте ложкой до их полного растворения.
  • Насыпьте муку в миску, затем постепенно тонкой струйкой влейте примерно половину дрожжевого раствора, перемешивая руками.
  • Также добавьте соль, влейте остальные дрожжи и продолжайте перемешивать руками, пока тесто не станет более однородным.
  • Влейте масло, всегда постепенно и тонкой струйкой, продолжая вымешивать до полного впитывания.
  • Переложите тесто на рабочую поверхность и энергично вымешивайте несколько минут, пока оно не станет гладким и эластичным.
  • Накройте его тканью и дайте отдохнуть примерно 10 минут.
  • Когда тесто отдохнет, слегка сомните его. 4 концы осторожно потяните и сложите в центр, образуя шарик.
  • Сформованное тесто переложите в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте подходить в теплом месте.
  • Для удобства миску можно поставить в духовку с включенным светом, чтобы температура была 26 – 28 градусов.
  • Через 2 часа тесто должно увеличиться вдвое
  • Переместите поднявшееся тесто обратно на стол, осторожно перевернув миску, и разделите его на две половины. При необходимости поверхность можно немного присыпать мукой.
  • Сложите снова каждую половинку в центр, затем переверните и начните катать шарики. Манипулируйте тестом, поворачивая его руками на столешнице, пока оно не станет гладким и ровным.
  • Дайте шарикам подняться еще 30 минут, накрыв их фольгой или тканью.
  • В это время хорошо разогрейте духовку до 250 градусов и подготовьте ингредиенты для начинки.
  • Отцедите моцареллу от воды.
  • К измельченным томатам добавьте оливковое масло.
  • Заправьте солью, орегано и перемешайте.
  • Присыпьте рабочую поверхность небольшим количеством муки, извлеките и откройте один шарик, слегка нажимая и вращая его.
  • Если вы предпочитаете более тонкую (римскую) пику, растяните тесто скалкой. Вращайте пиццу на столе, вытаскивая ее руками, чтобы образовать круг.
  • Противень диаметром 28 сантиметров смажьте небольшим количеством оливкового масла и разровняйте тесто руками, чтобы придать ему правильную форму.
  • Смажьте каждую пиццу томатным соусом, рисуя круги от центра кнаружи, и выпекайте на средней полке духовки при 250 градусах в течение 6 – 7 минут.
  • По истечении этого времени, когда пицца станет слегка золотистой, извлеките ее из духовки, быстро добавьте моцареллу и запекайте еще 6 – 7 минут при той же температуре.
  • Затем достаньте пиццу Маргарита из духовки и украсьте листиками свежего базилика.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська