Королевские особы знают толк в совершенных блюдах: рецепт пиццы от Кейт Миддлтон

10 октября 2023, 07:15
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Источник:

express

Мир королевской семьи всегда был окружен роскошью и элегантностью, но есть одна вещь, объединяющая их со всеми – любовь к вкусной еде. Кейт Миддлтон – чрезвычайно бережная мама и любит готовить для своей семьи.

Кейт Миддлтон, известная как герцогиня Кембриджская, всегда славилась своей природной грацией и трогательным отношением к родным. Принцесса поделилась рецептом пиццы, который получится повторить у каждого.

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Рецепт пиццы от Кейт Миддлтон

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4
Ингредиенты:
250 грамм белой муки высшего сорта плюс немного для присыпки;
– одна чайная ложка сухих дрожжей быстрого действия;
– одна столовая ложка оливкового масла плюс еще для смазки;
– один небольшой зубчик чеснока;
– пол чайной ложки соли;
– 140 – 175 миллилитров теплой воды.

Приготовление:

  • Для приготовления теста соедините муку, дрожжи и оливковое масло в миске.
  • Добавьте чеснок и соль в дрожжи и затем постепенно вливайте воду.
  • Используйте деревянную ложку для перемешивания.
  • В результате должно образоваться мягкое тесто (если есть необходимость, можете добавить еще немного воды).
  • Стол посыпьте мукой и выложите тесто.
  • Замешивайте гладкое тесто в течение 10 минут.
  • Смажьте большую чистую миску растительным маслом, положите туда тесто и накройте его пищевой пленкой.
  • Оставьте тесто в теплом месте на один час или до того момента, когда оно удвоит свой объем.
  • Готовое тесто снова перенесите на стол, сформируйте круг диаметром около 30 сантиметров.
  • Оставьте края немного толще, чтобы образовать бортик для пиццы.
  • Разложите тесто на бумаге для выпечки, разложенном на плоском листе, и добавьте в пиццу, творог и вашу любимую начинку.
  • Принцесса Уэльская отмечает, что дети особенно любят овощную начинку.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська