Королевские особы знают толк в совершенных блюдах: рецепт пиццы от Кейт Миддлтон
10 октября 2023, 07:15Читати новину українською
Источник:express
Мир королевской семьи всегда был окружен роскошью и элегантностью, но есть одна вещь, объединяющая их со всеми – любовь к вкусной еде. Кейт Миддлтон – чрезвычайно бережная мама и любит готовить для своей семьи.
Кейт Миддлтон, известная как герцогиня Кембриджская, всегда славилась своей природной грацией и трогательным отношением к родным. Принцесса поделилась рецептом пиццы, который получится повторить у каждого.
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Рецепт пиццы от Кейт Миддлтон
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
– 250 грамм белой муки высшего сорта плюс немного для присыпки;
– одна чайная ложка сухих дрожжей быстрого действия;
– одна столовая ложка оливкового масла плюс еще для смазки;
– один небольшой зубчик чеснока;
– пол чайной ложки соли;
– 140 – 175 миллилитров теплой воды.
Приготовление:
- Для приготовления теста соедините муку, дрожжи и оливковое масло в миске.
- Добавьте чеснок и соль в дрожжи и затем постепенно вливайте воду.
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Используйте деревянную ложку для перемешивания.
- В результате должно образоваться мягкое тесто (если есть необходимость, можете добавить еще немного воды).
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Стол посыпьте мукой и выложите тесто.
- Замешивайте гладкое тесто в течение 10 минут.
- Смажьте большую чистую миску растительным маслом, положите туда тесто и накройте его пищевой пленкой.
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Оставьте тесто в теплом месте на один час или до того момента, когда оно удвоит свой объем.
- Готовое тесто снова перенесите на стол, сформируйте круг диаметром около 30 сантиметров.
- Оставьте края немного толще, чтобы образовать бортик для пиццы.
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Разложите тесто на бумаге для выпечки, разложенном на плоском листе, и добавьте в пиццу, творог и вашу любимую начинку.
- Принцесса Уэльская отмечает, что дети особенно любят овощную начинку.
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