Кейт Міддлтон, відома як герцогиня Кембриджська, завжди славилася своєю природною грацією та зворушливим ставленням до рідних. Принцеса поділилася рецептом піци, який вийде повторити у кожного.
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Рецепт піци від Кейт Міддлтон
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Для приготування тіста зєднайте борошно, дріжджі та оливкову олію у мисці.
- Додайте часник та сіль до дріжджів і потім поступово вливайте воду.
- Використовуйте дерев'яну ложку для перемішування.
- У результаті має утворитися м'яке тісто (якщо є потреба, можете додати ще трохи води).
- Стіл посипте борошном та викладіть на нього тісто.
- Замішуйте гладке тісто впродовж 10 хвилин.
- Змастіть велику чисту миску олією, покладіть туди тісто і накрийте її харчовою плівкою.
- Залиште тісто в теплому місці на одну годину, або до того моменту, коли воно подвоїть свій об'єм.
- Готове тісто знову перенесіть на стіл, сформуйте коло діаметром близько 30 сантиметрів.
- Залиште краї трохи товстішими, щоб утворити бортик для піци.
- Розкладіть тісто на папері для випічки, розкладеному на плоскому листі, і додайте у піцу, сир і вашу улюблену начинку.
- Принцеса Уельська зазначає, що її діти особливо люблять овочеву начинку.