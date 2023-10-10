Кейт Міддлтон, відома як герцогиня Кембриджська, завжди славилася своєю природною грацією та зворушливим ставленням до рідних. Принцеса поділилася рецептом піци, який вийде повторити у кожного.

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Рецепт піци від Кейт Міддлтон

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів білого борошна вищого ґатунку плюс трохи для присипки;

– одна чайна ложка сухих дріжджів швидкої дії;

– одна столова ложка оливкової олії плюс ще для змащування;

– один невеликий зубчик часнику;

– пів чайної ложки солі;

– 140 – 175 мілілітрів теплої води.

Приготування:

Для приготування тіста зєднайте борошно, дріжджі та оливкову олію у мисці.

Додайте часник та сіль до дріжджів і потім поступово вливайте воду.

Використовуйте дерев'яну ложку для перемішування.

У результаті має утворитися м'яке тісто (якщо є потреба, можете додати ще трохи води).

Стіл посипте борошном та викладіть на нього тісто.

Замішуйте гладке тісто впродовж 10 хвилин.

Змастіть велику чисту миску олією, покладіть туди тісто і накрийте її харчовою плівкою.

Залиште тісто в теплому місці на одну годину, або до того моменту, коли воно подвоїть свій об'єм.

Готове тісто знову перенесіть на стіл, сформуйте коло діаметром близько 30 сантиметрів.

Залиште краї трохи товстішими, щоб утворити бортик для піци.

Розкладіть тісто на папері для випічки, розкладеному на плоскому листі, і додайте у піцу, сир і вашу улюблену начинку.

Принцеса Уельська зазначає, що її діти особливо люблять овочеву начинку.

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