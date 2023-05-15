Это блюдо покоряет всех: как приготовить нежный пирог с курочкой
15 мая 2023, 20:17Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Традиционный пирог с курочкой – это особая форма кулинарного удовольствия. Готовить его очень просто, а результат заставит возвращаться к этому рецепту еще много раз.
Если вы любите нежный вкус выпечки в сочетании с курочкой – просто нужно попробовать этот пирог. Простое блюдо имеет не только очень эстетичный вид, но и неповторимый вкус.
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Рецепт пирога с курочкой
Время: 1 час
Порций: 8
Приготовление:
- Курицу кладем в большую кастрюлю. Лук и чеснок смешайте с морковью, лавровым листом кубиками бульона и перцем.
- Заливаем холодной водой и доводим до кипения. Убавляем огонь и готовим к готовности курицы.
- Готовим тесто. Просеиваем муку и соль в большую миску.
- Масло нарезаем кубиками и замешиваем тесто, пока оно не станет похоже на мелкие сухари.
- Добавляем воду и замешиваем крутое тесто.
- Выкладываем на поверхность и еще раз вымешиваем.
- Формируем шар теста, обертываем полиэтиленом и кладем в холодильник на 30 минут.
- Курицу вынимаем из воды, кастрюлю возвращаем на огонь и уменьшаем количество жидкости до 250 миллилитров.
- Процеживаем жидкость от жира и даем остыть.
- Курицу делим на куски и мелко нарезаем.
- Лук с бульоном кладем в комбайн. Взбиваем, добавляем молоко и отставляем.
- На сковороде топим масло и всыпаем муку. Постепенно добавляем бульон, доводим до кипения.
- Убавляем огонь и тушим еще 5 минут. Солим и перчим. Добавляем мясо в соус. Отставляем смесь.
- Разогреваем духовку до 220 градусов.
- Две трети теста раскатываем и выкладываем в форму.
- Выкладываем на тесто курицу в соусе.
- Оставшееся тесто раскатываем и накрываем пирог. Защипываем края.
- Смазываем пирог яйцом.
- В верхней части теста делаем отверстие для выхода пара.
- Запекаем 45 минут.