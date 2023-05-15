Если вы любите нежный вкус выпечки в сочетании с курочкой – просто нужно попробовать этот пирог. Простое блюдо имеет не только очень эстетичный вид, но и неповторимый вкус.

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Рецепт пирога с курочкой

Время: 1 час

Порций: 8

Приготовление:

  1. Курицу кладем в большую кастрюлю. Лук и чеснок смешайте с морковью, лавровым листом кубиками бульона и перцем.
  2. Заливаем холодной водой и доводим до кипения. Убавляем огонь и готовим к готовности курицы.
  3. Готовим тесто. Просеиваем муку и соль в большую миску.
  4. Масло нарезаем кубиками и замешиваем тесто, пока оно не станет похоже на мелкие сухари.
  5. Добавляем воду и замешиваем крутое тесто.
  6. Выкладываем на поверхность и еще раз вымешиваем.
  7. Формируем шар теста, обертываем полиэтиленом и кладем в холодильник на 30 минут.
  8. Курицу вынимаем из воды, кастрюлю возвращаем на огонь и уменьшаем количество жидкости до 250 миллилитров.
  9. Процеживаем жидкость от жира и даем остыть.
  10. Курицу делим на куски и мелко нарезаем.
  11. Лук с бульоном кладем в комбайн. Взбиваем, добавляем молоко и отставляем.
  12. На сковороде топим масло и всыпаем муку. Постепенно добавляем бульон, доводим до кипения.
  13. Убавляем огонь и тушим еще 5 минут. Солим и перчим. Добавляем мясо в соус. Отставляем смесь.
  14. Разогреваем духовку до 220 градусов.
  15. Две трети теста раскатываем и выкладываем в форму.
  16. Выкладываем на тесто курицу в соусе.
  17. Оставшееся тесто раскатываем и накрываем пирог. Защипываем края.
  18. Смазываем пирог яйцом.
  19. В верхней части теста делаем отверстие для выхода пара.
  20. Запекаем 45 минут.