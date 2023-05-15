Якщо ви полюбляєте ніжний смак випічки у поєднанні з курочкою – то просто мусите спробувати цей пиріг. Проста страва має не лише вкрай естетичний вигляд, а неповторний смак.

Читайте також Розпочинаємо сезон смаженого м'яса правильно: смачні страви з курятини, які потішать друзів

Рецепт пирога з курочкою

Час: 1 година

Порцій: 8

Інгредієнти:

для начинки:

– 1 курочка;

– 1 цибулина;

– 6 зубчиків часнику;

– 1 морква;

– 2 лаврових листки;

– 1 кубик курячого бульйону;

– 6 горошин перцю;

для тіста:

– 450 грамів борошна;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 120 грамів вершкового масла;

– 120 овочевого жиру;

– 1 яйце;

для соусу:

– 250 мілілітрів молока;

– 55 грамів вершкового масла;

– 55 грамів борошна.

Приготування: