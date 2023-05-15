Якщо ви полюбляєте ніжний смак випічки у поєднанні з курочкою – то просто мусите спробувати цей пиріг. Проста страва має не лише вкрай естетичний вигляд, а неповторний смак.
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Рецепт пирога з курочкою
Час: 1 година
Порцій: 8
Приготування:
- Курку кладемо у велику каструлю. Цибулю та часник, змішайте з морквою, лавровим листом кубиками бульйону і перцем.
- Заливаємо холодною водою та доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь та готуємо до готовності курки.
- Готуємо тісто. Просіюємо борошно та сіль у велику миску.
- Масло нарізаємо кубиками та замішуємо тісто, поки воно не стане схоже на дрібні сухарі.
- Додаємо воду та замішуємо круте тісто.
- Викладаємо на поверхню та ще раз вимішуємо.
- Формуємо кулю тіста, обгортаємо поліетиленом та кладемо в холодильник на 30 хвилин.
- Курку виймаємо з води, каструлю повертаємо на вогонь та зменшуємо кількість рідини до 250 мілілітрів.
- Проціджуємо рідину від жиру та даємо охолонути.
- Курку ділимо на шматки та дрібно нарізаємо.
- Цибулю з бульйоном кладемо в комбайн. Збиваємо, додаємо молоко та відставляємо.
- На сковороді топимо масло та всипаємо борошно. Поступово додаємо бульйон, доводимо до кипіння.
- Зменшуємо вогонь та тушкуємо ще 5 хвилин. Солимо та перчимо. Додаємо м'ясо до соусу. Відставляємо суміш.
- Розігріваємо духовку до 220 градусів.
- Дві третини тіста розкачуємо та викладаємо у форму.
- Викладаємо на тісто курку в соусі.
- Тісто, яке залишилося, розкачуємо та накриваємо пиріг. Защипаємо краї.
- Змащуємо пиріг яйцем.
- У верхній частині тіста робимо отвір для виходу пари.
- Запікаємо 45 хвилин.