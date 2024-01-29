Идеальный десерт– это когда быстро и вкусно. Пирог на сковороде отвечает этим критериям и заслуживает того, чтобы быть в вашем кулинарном арсенале.
Не упустите Как жарить куриное филе, чтобы оно получилось сочным: ошибки, портящие блюдо
Рецепт пирога на сковороде
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Фрукты следует разделить на более мелкие кусочки. Выложите их в сковороду, добавьте любое вино и мед.
- Обжаривайте все вместе несколько минут.
- Яичные белки взбейте с сахарной пудрой до образования крепкой меренги, затем добавьте желтки и аккуратно перемешайте.
- Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и масло.
- Вылейте тесто на фрукты, разровняйте верх и жарьте под крышкой на слабом газе до 10 минут.
- Проверьте палочкой готовность пирога. Откройте крышку, снимите с огня и оставьте на сковороде еще на 5 минут.
- По истечении этого времени выложите пирог на блюдо (фруктами вверх) и щедро посыпьте сахарной пудрой.