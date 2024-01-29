Идеальный десерт– это когда быстро и вкусно. Пирог на сковороде отвечает этим критериям и заслуживает того, чтобы быть в вашем кулинарном арсенале.

Не упустите Как жарить куриное филе, чтобы оно получилось сочным: ошибки, портящие блюдо

Рецепт пирога на сковороде

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Фрукты следует разделить на более мелкие кусочки. Выложите их в сковороду, добавьте любое вино и мед.
  2. Обжаривайте все вместе несколько минут.
  3. Яичные белки взбейте с сахарной пудрой до образования крепкой меренги, затем добавьте желтки и аккуратно перемешайте.
  4. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и масло.
  5. Вылейте тесто на фрукты, разровняйте верх и жарьте под крышкой на слабом газе до 10 минут.
  6. Проверьте палочкой готовность пирога. Откройте крышку, снимите с огня и оставьте на сковороде еще на 5 минут.
  7. По истечении этого времени выложите пирог на блюдо (фруктами вверх) и щедро посыпьте сахарной пудрой.