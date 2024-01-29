Ідеальний десерт – це коли швидко та смачно. Пиріг на сковороді відповідає цим критеріям та заслуговує на те, аби бути у вашому кулінарному арсеналі.
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Рецепт пирога на сковороді
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Фрукти слід розділити на дрібніші шматочки. Викладіть їх в сковорідку, додайте будь-яке вино і мед.
- Обсмажуйте все разом кілька хвилин.
- Яєчні білки збийте з цукровою пудрою до утворення міцної меренги, потім додайте жовтки і акуратно перемішайте.
- Додайте просіяне борошно з розпушувачем і олію.
- Вилийте тісто на фрукти, розрівняйте верх і смажте під кришкою на слабкому газу до 10 хвилин.
- Перевірте паличкою готовність пирога. Відкрийте кришку, зніміть з вогню і залиште на сковороді ще на 5 хвилин.
- Після закінчення цього часу викладіть пиріг на блюдо (фруктами вгору) і щедро посипте цукровою пудрою.