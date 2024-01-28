Пирожки – это милое воспоминание о детстве. Нужно не так много усилий, чтобы перестать ностальгировать и перенестись в воспоминаниях много лет назад.

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Рецепт пирожков

Время : 1, 5 часа

: 1, 5 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 50 грамм свежих дрожжей;

– 500 грамм пшеничной муки;

– 50 грамм сахара;

– щепотка соли;

– 250 миллилитров молока;

– 4 желтка;

– 100 грамм мягкого сливочного масла;

– 1 яйцо для смазки;

– по желанию "Нутелла" или густой джем.

Приготовление:

Подогрейте молоко и растворите в нем дрожжи. Смешайте с мукой, затем добавьте сахар, соль и начните осторожно перемешивать ингредиенты. Добавить желтки и мягкое масло. Вымешивайте, пока тесто не станет гладким и эластичным, примерно 15 минут. Накройте тканью и поставьте в теплое место для подъема примерно на 1 час. Выложите тесто на доску, некоторое время вымесите, чтобы удалить пузырьки воздуха, сформуйте рулет и разделите его на 16 равных частей. Если вы готовите булочки с начинкой, наполните их джемом или "Нутеллой" и заверните края. Выложите пирожки на противень, застеленное бумагой для выпечки, оставляя между ними расстояние. Отставьте примерно на пол часа, чтобы поднялось. Разогрейте духовку до 190 градусов. Верхушки булочек тщательно смажьте взбитым яйцом (с помощью кисточки). Выпекайте до золотистого цвета.

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