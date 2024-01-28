Пиріжки – це милий спогад про дитинство. Потрібно не так багато зусиль, аби перестати ностальгувати та перенестися у спогадах на багато років назад.

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Рецепт пиріжків

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 50 грамів свіжих дріжджів;

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 50 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 250 мілілітрів молока;

– 4 жовтки;

– 100 грамів м'якого вершкового масла;

– 1 яйце для змащування;

– за бажанням "Нутелла" чи густий джем.

Приготування:

Підігрійте молоко та розчиніть у ньому дріжджі. Змішайте з борошном, потім додайте цукор, сіль та почніть обережно перемішувати інгредієнти. Додайте жовтки та м’яке масло. Вимішуйте, поки тісто не стане гладким і еластичним, приблизно 15 хвилин. Накрийте тканиною і поставте в тепле місце для підйому приблизно на 1 годину. Викладіть тісто на дошку, деякий час вимісіть, щоб видалити бульбашки повітря, сформуйте рулет і розділіть його на 16 рівних частин. Якщо ви готуєте булочки з начинкою наповніть їх джемом чи "Нутеллою" та загорніть краї. Викладіть пиріжки на деко, застелене папером для випічки, залишаючи між ними відстань. Відставте приблизно на пів години, щоб піднялося. Розігрійте духовку до 190 градусів. Верхівки булочок ретельно змастіть збитим яйцем (за допомогою пензлика). Випікайте до золотистого кольору.

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