К чаю или на завтрак: рецепт пирожков в духовке
28 января 2024, 23:52Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Классические дрожжевые пирожки идеально подходят для завтрака, особенно когда в начинке есть "Нутелла". Их также можно делать "пустыми", чтобы впоследствии смазать маслом, джемом или другими добавками.
Пирожки – это милое воспоминание о детстве. Нужно не так много усилий, чтобы перестать ностальгировать и перенестись в воспоминаниях много лет назад.
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Рецепт пирожков
- Время: 1, 5 часа
- Порций: 4
– 50 грамм свежих дрожжей;
– 500 грамм пшеничной муки;
– 50 грамм сахара;
– щепотка соли;
– 250 миллилитров молока;
– 4 желтка;
– 100 грамм мягкого сливочного масла;
– 1 яйцо для смазки;
– по желанию "Нутелла" или густой джем.
Приготовление:
- Подогрейте молоко и растворите в нем дрожжи.
- Смешайте с мукой, затем добавьте сахар, соль и начните осторожно перемешивать ингредиенты.
- Добавить желтки и мягкое масло.
- Вымешивайте, пока тесто не станет гладким и эластичным, примерно 15 минут.
- Накройте тканью и поставьте в теплое место для подъема примерно на 1 час.
- Выложите тесто на доску, некоторое время вымесите, чтобы удалить пузырьки воздуха, сформуйте рулет и разделите его на 16 равных частей.
- Если вы готовите булочки с начинкой, наполните их джемом или "Нутеллой" и заверните края.
- Выложите пирожки на противень, застеленное бумагой для выпечки, оставляя между ними расстояние. Отставьте примерно на пол часа, чтобы поднялось.
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Верхушки булочек тщательно смажьте взбитым яйцом (с помощью кисточки).
- Выпекайте до золотистого цвета.