Аромат ягоды в каждом кусочке: рецепт самого вкусного пляцка из вишни
4 апреля 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Праздничный стол всегда украшают разнообразными вкусными блюдами. Среди всех этих вкусностей особое место занимает пляцок с вишней - нежный, ароматный и удивительно вкусный.
Этот пляцок выносят на стол в особый момент праздничной атмосферы. Он не только поражает своим видом, но и невероятным сочетанием сладкого теста и сочной вишни.
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Пирог из вишни
- Время: 2 часа
- Порций: 4
тесто:
– 2 стакана пшеничной муки;
– щепотка соли;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– полстакана сахара;
– 200 грамм масла (холодного);
– 1 яйцо;
начинка:
– 500 грамм вишни;
– 2 чайные ложки картофельного крахмала;
пудинг:
– 2 упаковки ванильного пудинга (без сахара);
– 850 миллилитров коровьего или кокосового молока;
– 6 столовых ложек сахара. Якщо діти постійно просять солодке, щоб перекусити, а сезонні фрукти та овочі їм вже набридли, спробуйте крабові палички ТМ “Водний Світ”. Цей бренд уже добре відомий українцям та гарантує відмінний смак і високу якість своєї продукції.
Приготовление:
- Прямоугольную форму размером 20 на 30 сантиметров смажьте маслом и застелите бумагой для выпечки.
- Разогрейте духовку до 180 градусов С.
- В миску насыпьте муку, добавьте соль, разрыхлитель, сахар и нарезанное кубиками холодное масло.
- Измельчите ингредиенты до образования мелкой крошки (пальцами, миксером или ножом на кондитерской доске).
- Добавьте яйцо и смешайте ингредиенты в однородное тесто.
- Сформируйте шар, разделите на 2 части.
- Одну часть теста поставьте в холодильник, другую часть нарежьте ломтиками и выложите на дно формы.
- Далее следует размять пальцами в однородную лепешку.
- Проколите вилкой отверстия.
- Вишни промойте, обсушите и удалите косточки.
- Смешайте с крахмалом.
- Сварите пудинг: 2/3 стакана молока вылейте и смешайте с пудингами, остальное молоко вскипятите с сахаром.
- Когда молоко закипит, влейте в него растопленные пудинги и интенсивно перемешайте венчиком до образования однородной массы без комков.
- Доведите до кипения и снимите с огня.
- Выложите вишни и их сок на основу торта, а затем полейте горячим пудингом.
- Тесто из холодильника натрите сверху (с помощью терки с крупными отверстиями) и поставьте в разогретую духовку.
- Выпекайте примерно 40 – 45 минут до золотистого цвета. Выньте из духовки и остудите.
- Посыпьте сахарной пудрой.
- При необходимости подождите, пока корж немного застынет, прежде чем разрезать.