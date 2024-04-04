Этот пляцок выносят на стол в особый момент праздничной атмосферы. Он не только поражает своим видом, но и невероятным сочетанием сладкого теста и сочной вишни.

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Пирог из вишни

  • Время: 2 часа
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Прямоугольную форму размером 20 на 30 сантиметров смажьте маслом и застелите бумагой для выпечки.
  2. Разогрейте духовку до 180 градусов С.
  3. В миску насыпьте муку, добавьте соль, разрыхлитель, сахар и нарезанное кубиками холодное масло.
  4. Измельчите ингредиенты до образования мелкой крошки (пальцами, миксером или ножом на кондитерской доске).
  5. Добавьте яйцо и смешайте ингредиенты в однородное тесто.
  6. Сформируйте шар, разделите на 2 части.
  7. Одну часть теста поставьте в холодильник, другую часть нарежьте ломтиками и выложите на дно формы.
  8. Далее следует размять пальцами в однородную лепешку.
  9. Проколите вилкой отверстия.
  10. Вишни промойте, обсушите и удалите косточки.
  11. Смешайте с крахмалом.
  12. Сварите пудинг: 2/3 стакана молока вылейте и смешайте с пудингами, остальное молоко вскипятите с сахаром.
  13. Когда молоко закипит, влейте в него растопленные пудинги и интенсивно перемешайте венчиком до образования однородной массы без комков.
  14. Доведите до кипения и снимите с огня.
  15. Выложите вишни и их сок на основу торта, а затем полейте горячим пудингом.
  16. Тесто из холодильника натрите сверху (с помощью терки с крупными отверстиями) и поставьте в разогретую духовку.
  17. Выпекайте примерно 40 – 45 минут до золотистого цвета. Выньте из духовки и остудите.
  18. Посыпьте сахарной пудрой.
  19. При необходимости подождите, пока корж немного застынет, прежде чем разрезать.