Цей пляцок виносять стіл в особливий момент святкової атмосфери. Він не тільки вражає своїм виглядом, але і неймовірним поєднанням солодкого тіста та соковитої вишні.

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Пляцок з вишні

Час: 2 години

2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 2 склянки пшеничного борошна;

– дрібка солі;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– пів склянки цукру;

– 200 г масла (холодного);

– 1 яйце;

начинка:

– 500 грамів вишні;

– 2 чайні ложки картопляного крохмалю;

пудинг:

– 2 упаковки ванільного пудингу (без цукру);

– 850 мілілітрів коров'ячого або кокосового молока;

– 6 столових ложок цукру.

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Приготування:

Прямокутну форму розміром 20 на 30 сантиметрів змастіть маслом і застеліть папером для випічки. Розігрійте духовку до 180 градусів С. У миску насипте борошно, додайте сіль, розпушувач, цукор і нарізане кубиками холодне масло. Подрібніть інгредієнти до утворення дрібної крихти (пальцями, міксером або ножем на кондитерській дошці). Додайте яйце і змішайте інгредієнти в однорідне тісто. Сформуйте кулю, розділіть на 2 частини. Одну частину тіста поставте в холодильник, іншу частину наріжте скибочками і викладіть на дно форми. Далі слід розім'яти пальцями в однорідний корж. Проколіть виделкою отвори. Вишні промийте, обсушіть і видаліть кісточки. Змішайте з крохмалем. Зваріть пудинг: 2/3 склянки молока вилийте і змішайте з пудингами, решту молока закип'ятіть з цукром. Коли молоко закипить, влийте в нього розтоплені пудинги і інтенсивно перемішайте вінчиком до утворення однорідної маси без грудок. Доведіть до кипіння і зніміть з вогню. Викладіть вишні та їх сік на основу торта, а потім полийте гарячим пудингом. Тісто з холодильника натріть зверху (за допомогою терки з великими отворами) і поставте в розігріту духовку. Випікайте приблизно 40 – 45 хвилин до золотистого кольору. Вийміть з духовки і остудіть. Посипте цукровою пудрою. При необхідності почекайте, поки корж трохи застигне, перш ніж розрізати.

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