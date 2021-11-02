Для приготовления чипсов из лаваша вам понадобятся самые обычные ингредиенты и минимум времени. Большую часть дела выполнит духовка.
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Чипсы из лаваша: рецепт
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Полезные чипсы из лаваша / Фото Fat Killers
Приготовление:
- На мелкой терке натрите твердый сыр. Добавьте в него сырое куриное яйцо и все перемешайте.
- Влейте сметану и добавьте мелко нарезанный зеленый лук.
- Приправьте специи на свой вкус и перемешайте массу.
- Смажьте ею лаваш и нарежьте его на кусочки.
- Переложите нарезанный лаваш на противень, покрытый пищевым пергаментом, и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 – 25 минут.
- Хрустящие чипсы из лаваша подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Рецепт полезных чипсов из лаваша – видео: