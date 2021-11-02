Для приготування чипсів із лаваша вам знадобляться звичайнісінькі інгредієнти та мінімум часу. Більшу частину справи зробить духовка.
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Чипси з лаваша: рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Корисні чипси з лаваша / Фото Fat Killers
Приготування:
- На дрібній тертці натріть твердий сир. Додайте до нього сире куряче яйце й усе перемішайте.
- Влийте сметану й додайте дрібно нарізану зелену цибулю.
- Присмачте спеціями й перемішайте масу.
- Змастіть нею лаваш і наріжте його на шматочки.
- Перекладіть нарізаний лаваш на деко, укрите харчовим пергаментом, і відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 20 – 25 хвилин.
- Хрумкі чипси з лаваша подавайте до столу.
Смачного!
Рецепт корисних чипсів із лаваша – відео: