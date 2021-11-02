Для приготування чипсів із лаваша вам знадобляться звичайнісінькі інгредієнти та мінімум часу. Більшу частину справи зробить духовка.

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Чипси з лаваша: рецепт

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4


Корисні чипси з лаваша / Фото Fat Killers

Приготування:

  1. На дрібній тертці натріть твердий сир. Додайте до нього сире куряче яйце й усе перемішайте.
  1. Влийте сметану й додайте дрібно нарізану зелену цибулю.
  1. Присмачте спеціями й перемішайте масу.
  1. Змастіть нею лаваш і наріжте його на шматочки.
  1. Перекладіть нарізаний лаваш на деко, укрите харчовим пергаментом, і відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 20 – 25 хвилин.
  1. Хрумкі чипси з лаваша подавайте до столу.

Смачного!

Рецепт корисних чипсів із лаваша – відео: