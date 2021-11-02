Полезные чипсы из лаваша: диетический рецепт

2 ноября 2021 , 13:20
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Чипсы из лаваша – отличная альтернатива магазинным картофельным! Они – диетические, а главное – домашние. То есть без консервантов и искусственных усилителей вкуса.

Для приготовления чипсов из лаваша вам понадобятся самые обычные ингредиенты и минимум времени. Большую часть дела выполнит духовка.

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Чипсы из лаваша: рецепт

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4


Полезные чипсы из лаваша / Фото Fat Killers

Ингредиенты: 
– 120 г лаваша;
– 80 г твердого сыра;
– 10 г сметаны;
– 1 сырое яйцо;
– зеленый лук;
– соль;
– черный молотый перец;
– копченая паприка.

Приготовление:

  1. На мелкой терке натрите твердый сыр. Добавьте в него сырое куриное яйцо и все перемешайте.
  2. Влейте сметану и добавьте мелко нарезанный зеленый лук.
  3. Приправьте специи на свой вкус и перемешайте массу.
  4. Смажьте ею лаваш и нарежьте его на кусочки.
  5. Переложите нарезанный лаваш на противень, покрытый пищевым пергаментом, и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 – 25 минут.
  6. Хрустящие чипсы из лаваша подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Рецепт полезных чипсов из лаваша – видео:

 

Автор: Богданна Рибак