Зимой, как свежие: рецепт помидоров в собственном соку
24 августа 2022 , 14:10Читати новину українською
Источник:ютуб Лилии Цвет
Чтобы сохранить вкус помидоров и наслаждаться ими зимой, приготовьте их в собственном соке. А как их правильно законсервировать научит Лилия Цвет.
Помидоры в собственном соке – отличный способ сохранить свежесть и вкус этого овоща на зиму. В рецепт входит всего два ингредиента: соль и сами помидоры.
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Такую зимнюю консервацию можно подавать к любому гарниру, мясному или рыбному блюду, или как отдельную закуску к праздничному столу.
Рецепт помидоров в собственном соку
- Время: 60 минут
- Порции: 2 литровых банка
– 3 килограмма помидоров;
– 1,5 столовой ложки соли.
Приготовление:
- Тщательно помойте помидоры. Половину бланшируйте в кипятке в течение 1 минуты, далее окуните в холодную воду, чтобы легко снять с них кожицу. Остальное перебейте в блендере к пюре.
- Выложите очищенные помидоры в стерилизованные банки, а сок из помидоров отправьте на огонь с солью. Доведите массу до кипения, постоянно помешивая ложкой.
- Залейте бланшированные помидоры в банке соком и неплотно закройте крышками.
- Стерилизуйте помидоры в соке 5 минут с момента закипания воды. Плотно закройте банками крышками и переверните вверх дном. Поставьте их при комнатной температуре, предварительно покрыв полотенцем до полного охлаждения.
- Храните помидор в своем соке в темном и прохладном месте.
Приятного тебе аппетита!
Видеорецепт приготовления помидоров в своем соке: