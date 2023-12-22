Проверенный рецепт: как приготовить настоящие рождественские пончики

22 декабря 2023, 10:58
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Источник:

"РБК-Украина"

Традиционно украинские хозяйки пекут на Рождество пышки. Попробуйте в этом году сделать их по старинному рецепту от легендарной кулинарки Дарии Цвек.

По этой переписи пампухи получатся пышными и мягкими. Вы можете начинить их любимым вареньем.

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Рождественские пончики

  • Время: 2 часа
  • Порций: 20
Ингредиенты:
– 1 килограмм муки;
– 8 желтков;
– 100 граммов растопленного масла;
– 100 граммов сахара;
– 500 миллилитров молока;
– 100 граммов свежих дрожжей;
– 1 столовая ложка водки или коньяка.

Приготовление:

  1. В теплое молоко добавьте дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 2 столовых ложки муки. Поставьте опару в теплое место, чтобы она подошла.
  2. Тем временем яйца разотрите с сахаром. Далее вылейте их в опару, добавьте растопленное масло. Постепенно досыпая муку, замесите тесто до появления пузырьков.
  3. Оставьте тесто в теплом месте. Когда оно вдвое увеличится в объеме, раскатайте его и вырежьте круги. Для этого можно использовать стакан.
  4. В центр каждого круга выложите начинку из розового или любого другого густого варенья и хорошо залепите края. Выкладывайте пышки на присыпанную мукой поверхность и оставьте, чтобы они подошли.
  5. Разогрейте масло в глубокой сковороде и обжарьте пышки. Дарья Цвек советовала класть их верхней стороной, слегка прижимая, чтобы вышел воздух.
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Автор: Ольга Котів