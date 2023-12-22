За цим переписом пампухи вийдуть пишними та м'якими. Ви можете начинити їх улюбленим варенням.
Варто спробувати Смачно і не банально: добірка оригінальних страв з курячими слайсами РябChick
Різдвяні пампухи
- Час: 2 години
- Порцій: 20
Приготування:
- У тепле молоко додайте дріжджі, 1 столову ложку цукру та 2 столові ложки борошна. Поставте опару в тепле місце, щоб вона підійшла.
- Тим часом яйця розітріть з цукром. Далі вилийте їх в опару, додайте розтоплене масло. Поступово досипаючи борошно, замісіть тісто до появи пухирців.
- Залиште тісто в теплому місці. Коли воно вдвічі збільшиться в об'ємі, розкачайте його та виріжте кола. Для цього можна використати склянку.
- У центр кожного кола викладіть начинку з трояндового чи будь-якого іншого густого варення та добре заліпіть краї. Викладайте пампухи на присипану борошном поверхню та залиште, щоб вони підійшли.
- Розігрійте олію у глибокій пательні та обсмажте пампухи. Дарія Цвєк радила класти їх верхньою стороною, злегка притискаючи, щоб вийшло повітря.