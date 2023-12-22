За цим переписом пампухи вийдуть пишними та м'якими. Ви можете начинити їх улюбленим варенням.

Варто спробувати Смачно і не банально: добірка оригінальних страв з курячими слайсами РябChick

Різдвяні пампухи

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 20

Інгредієнти:

– 1 кілограм борошна;

– 8 жовтків;

– 100 грамів розтопленого масла;

– 100 грамів цукру;

– 500 мілілітрів молока;

– 100 грамів свіжих дріжджів;

– 1 столова ложка горілки або коньяку.

Приготування:

У тепле молоко додайте дріжджі, 1 столову ложку цукру та 2 столові ложки борошна. Поставте опару в тепле місце, щоб вона підійшла. Тим часом яйця розітріть з цукром. Далі вилийте їх в опару, додайте розтоплене масло. Поступово досипаючи борошно, замісіть тісто до появи пухирців. Залиште тісто в теплому місці. Коли воно вдвічі збільшиться в об'ємі, розкачайте його та виріжте кола. Для цього можна використати склянку. У центр кожного кола викладіть начинку з трояндового чи будь-якого іншого густого варення та добре заліпіть краї. Викладайте пампухи на присипану борошном поверхню та залиште, щоб вони підійшли. Розігрійте олію у глибокій пательні та обсмажте пампухи. Дарія Цвєк радила класти їх верхньою стороною, злегка притискаючи, щоб вийшло повітря.

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