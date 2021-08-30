Известный победитель шоу "Мастер-шеф" советует попробовать полесский борщ без мяса. Бульон можно сварить из грибов или фасоли, белокочанную капусту прекрасно заменят ее брюссельская или цветная "сестры", а зажарка может стать настоящим полетом фантазии.
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Полесский борщ по рецепту Клопотенка
Ингредиенты
- 1 свекла среднего размера
- 1 репчатый лук
- 3 – 4 картофелины
- 1/2 сладкого перца
- 1/2 моркови
- 2 столовые ложки томатной пасты
- 200 грамм квашеной капусты с рассолом
- 1 – 2 столовые ложки меда
- 1 столовая ложки подсолнечного масла
- соль и перец по вкусу
Постный борщ – замечательный и легкое решение для вкусного обеда / Фото Pixabay
Приготовление
- Готовим бульон из свеклы. Для этого чистим овощ, разрезаем пополам, заливаем водой и варим 40 минут. После этого добавляем в отвар половину луковицы и варим дальше.
- Добавляем в свекольный бульон картофелины, нарезанные дриднимы кубиками. Блюдо продолжает вариться.
- Добавляем половину моркови, которая нарезанная соломкой. Бульон продолжает вариться.
- Теперь беремся за зажарку. Половину перца и вторую половину луковицы нарезаем кубиками и обжариваем на сковороде 3 – 5 минут. Добавляем 2 столовые ложки томатной пасты и тушим еще 2 – 3 минуты.
- Достаем из бульона свеклу и даем ей остыть. После этого нарезаем мелкими кусочками. Возвращаем нарезанную свеклу в бульон, за ней отправляем и зажарку.
- Когда овощи будут готовы, добавьте в борщ 200 грамм квашеной капусты с рассолом. Через 3 минуты доведите вкус до идеального с помощью меда, соли и перца.
- Готовый борщ оставьте на 20 минут, чтобы он наполнился ароматами, или разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте в нее борщ на 15 – 20 минут.